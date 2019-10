Capitala se sufoca intre betoane! Cum salvam putinele spatii verzi ramase in oras

Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), in fiecare oras ar trebui amenajati cate 50 de metri de spatiu verde pentru fiecare locuitor. In Europa, exista insa si administratii locale care au facut pentru oameni mult mai mult decat a recomandat OMS.Spre exemplu, in Helsinki (Finlanda), fiecarui locuitor ii revine o suprafata de peste 105 metri patrati de spatiu verde. Iar in Viena (Austria), pentru fiecare locuitor sunt amenajati circa 100 de metri patrati de verdeata.In capitala Romaniei, in schimb - potrivit celor mai recente date facute publice de administratiea locala - n-ar exista mai mult de 23 de metri patrati de spatiu verde pentru fiecare bucurestean.Cu alte cuvinte, in vreme ce finlandezii si austriecii au de doua ori mai mult spatiu verde decat a recomandat OMS, bucurestenii au de 2 ori mai putin (presupunand ca datele sunt reale si verificate, iar lucrurile nu stau, de fapt, mult mai prost de atat - n.red.).Si mai rau este ca - in loc sa ia exemplul altor capitale europene si sa amenajeze noi spatii verzi - administratia Bucurestiului permite si distrugerea celor existente. Spre exemplu, doar in ultimele cateva luni, mai multi bucuresteni au constatat, cu stupoare, ca parcurile din vecinatatea locuintelor lor sunt sistematic rascolite cu excavatorul sau acoperite cu pamant si moloz. Si nu din vina vreunui dezvoltator imobiliar, ci chiar la initiativa unei primarii de sector.Iar cand se intampla asa ceva, tine de fiecare bucurestean sa se implice si sa faca tot ce poate - in limitele legii - pentru a salva spatiul verde, inainte ca el sa dispara cu totul.Intrebarea este: ar putea, intr-adevar, un om obisnuit - deja ocupat cu treburile zilnice si lipsit de orice experienta in administratia publica - sa le tina piept autoritatilor si sa impiedice distrugerea unui parc sau a unei gradini?Ei bine, exista bucuresteni care au demonstrat deja ca oamenii simpli au puterea sa faca toate acestea. Cheia este sa stie cand si cui sa ceara ajutor.Informatii complete despre pasii pe care ii are de facut un bucurestean hotarat sa salveze un parc a oferit pentru Ziare.com consilierul general Octavian Berceanu (USR). Acesta are exper ...citeste mai departe despre " Capitala se sufoca intre betoane! Cum salvam putinele spatii verzi ramase in oras " pe Ziare.com