Caracatita spagii in Sanatate: Cum se fura banii celor mai vulnerabili pacienti

Mai multe discutii ambientale dintre sefi si directori din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) au scos la iveala un lucru surprinzator: este dificil de stabilit pe cale administrativa, aproape imposibil, decontarile frauduloase in domeniul ingrijirilor medicale la domiciliu.In plus, la nivelul CNAS erau descurajate controalele acolo unde apareau probleme, pentru a nu atrage atentia altor autoritati. Un fost sef al institutiei ii avertiza pe subordonati ca apar in infomarile transmise de serviciile secrete si sa fie mai prudenti. Motivul: nu voiau sa fie deranjati de anchete si sa atraga atentia opiniei publice asupra institutiei.Detaliile apar in dosarul in care au fost trimise in judecata 59 de persoane, intre care fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) Marian Burcea si alti membri ai conducerii CNAS si ai Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CNASMB).De asemenea, au fost trimise in judecata 31 de firme si asociatii.In acest caz fara precedent, vizand fapte de coruptie din Sanatate, apar nume grele din serviciiile secrete si masonerie.Politicienii stiu situatiaO alta proba surpriza a venit de la fostul sef al Directiei Generale de Monitorizare Antifrauda din CNAS, Alin Sergiu Costache, trimis in judecata in acest caz. Acesta a facut un denunt in care a atras atentia asupra unor nereguli majore. Una din acestea: incepand cu anul 2015, FNUASS a fost devalizat cu sumele de bani necesare platii maririlor salariale ale personalului medical din spitale.Acest lucru s-a facut in pofida faptului ca, din acest fond, nu pot fi decontate decat servicii medicale, salariile personalului medical fiind in sarcina Ministerului Sanatatii. Totul s-a facut in contextul in care politicienii stiau acest lucru.DNA da ca exemplu a subordonarii politice a oficialilor din CNAS cazul fostului sef al institutiei, Marian Burcea - judecat in acest caz. Marian Burcea a fost sunat pe 22 august de Vasile Blaga, lider PDL/PNL, care i-a cerut sa ii aduca un pachet de tigari la sediul din Modrogan. Iar Burcea Marian a executat dispozitia cu rapiditate si exces de zel, cumparand un cartus de tiga