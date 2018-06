Potrivit unui proiect de HG postat pe site-ul Ministerului Sanatatii, valabilitatea cardurilor de sanatate va fi extinsa de la cinci (cat este in prezent) la sapte ani.Autoritatile au gandit aceasta masura in asa fel incat niciun card de sanatate sa nu expire inainte de 1 ianuarie 2020.Iata masurile propuse de Ministerul Sanatatii:1. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:" (1) Termenul de valabilitate a cardului national este de 7 ani de la data emiterii."2. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin. (11) si alin. (12) cu urmatorul cuprins:" (11) Termenul de valabilitate a cardurilor nationale emise pana la data de 31 iulie 2018 este de 7 ani de la data emiterii.(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (11), pentru cardurile emise pana la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate incepe de la data de 1 ianuarie 2013."Alte detalii nu sunt mentionate.Atentie! Pentru ca aceasta masura sa intre in vigoare trebuie aprobata de Guvern in sedinta si apoi publicat in Monitorul Oficial.Reamintim ca peste 14 milioane de romani detin carduri de sanatate. Folosirea cardului national de sanatate este obligatorie din 1 septembrie 2015, fara prezentarea acestuia la medicul de familie sau la spital neputand fi acordate servicii medicale sau medicamente decat pentru cazurile de urgenta.Cardul de sanatate trebuia sa fie introdus pana la inceputul anului 2008, dar a fost amanat de mai multe ori, pana in 2015, cand a devenit obligatoriu. Sunt totusi foarte multi romani care nu si-au ridicat cardurile de sanatate nici pana acum. De exemplu, doar in Bucuresti, CASMB spunea intr-un raspuns pentru Ziare.com in luna februarie ca sunt neridicate 49.333 de carduri primite retur de la posta. ...citeste mai departe despre " Cardurile de sanatate incep sa expire: Ce modificari pregateste Ministerul Sanatatii " pe Ziare.com