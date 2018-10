Prezenta la urne a fost foarte scazuta, un singur judet reusind sa depaseasca pragul necesar pentru validarea referendumului. Este vorba despre Suceava, unde 30,67 % dintre cetatenii cu drept de vot s-au prezentat la urne.Judetul Dambovita a fost si el aproape de a atinge pragul, inregistrandu-se o prezenta la vot de 28,98 %. Judetul Bihor s-a situat pe locul trei in ceea ce priveste prezenta la urne - 28,92 %.De cealalta parte, cea mai scazuta prezenta la vot a fost in Covasna - 8,50%, Harghita - 11,12%, Tulcea - 14,09%, Constanta - 14,47%, Satu Mare 14,89% si Sibiu cu 14,96%.Iata cum arata harta prezentei la vot pe fiecare judet in parte:Pentru ca referendumul sa fie valabil, dupa ce PSD si ALDE au schimbat legea, prezenta la urne trebuia sa fie de doar 30% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente (5.675.246).Totodata, referendumul ar fi fost validat daca optiunile valabil exprimate reprezintau cel putin 25% din cei inscrisi pe listele electorale permanente (4.729.372).A mai ramas de centralizat prezenta la vot din diaspora, insa este greu de crezut ca aceasta ar putea schimba rezultatul final.Organizarea plebiscitului a costat circa 35 de milioane de euro, insa imaginile din sectiile de vot au aratat incaperi goale, unde observatorii si delegatii au lasat sa treaca timpul facand haz de necaz, citind sau chiar dormind. Au fost zeci de sectii unde nimeni n-a votat. Sau cel mult un alegator.Intrebarea care a asteptat raspuns pe buletinul de vot este "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?". Observatorii si jurnalistii au relatat nu putine cazuri in care cetatenii dadeau perdeaua la o parte ca sa intrebe unde pun stampila "pentru familie" sau "ei cu cine voteaza?".Iata cum s-a desfasurat a doua zi de referendum ...citeste mai departe despre " Pragul necesar pentru validarea referendumului a fost atins intr-un singur judet, unul dintre cele mai sarace din Romania " pe Ziare.com