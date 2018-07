Care sunt planurile autoritatilor pentru a elimina, pana in 2020, gropile de gunoi din Ilfov

"CJ Ilfov a demarat procedurile pentru intocmirea Planului judetean de gestionare a deseurilor si pentru intocmirea unei aplicatii in vederea depunerii unui proiect european pentru finantarea infrastructurii privind gestionarea deseurilor in judetul Ilfov. (...) Vrem sa fim un judet model, sa reciclam, sa colectam selectiv, sa recuperam si sa gestionam cat mai bine deseurile, astfel incat cantitatea de deseuri care ajunge la eliminare sa fie cat mai mica. Suntem in discutii avansate cu Bucurestiul, astfel incat eliminarea deseurilor din Ilfov sa se faca, in final, dupa anul 2020, deci dupa perioada de implementare a acestor proiecte, in Bucuresti, in instalatia de eliminare a deseurilor pe care Bucurestiul intentioneaza sa o construiasca prin fondurile europene", a afirmat Varga.Bani europeni pentru incinerator Consiliul Judetean Ilfov a organizat, marti, o dezbatere publica privind Planul de mentinere a calitatii aerului in judetul Ilfov.In acest context, presedintele CJ Ilfov, Marian Petrache, a afirmat ca intentia sa este sa nu mai existe gropi de gunoi in judet."Noi ne-am propus sa nu avem gropi de gunoi in Ilfov si, pentru ca Bucurestiul este singurul oras din Romania care poate sa atraga bani europeni pentru un incinerator, (...) sa lucram impreuna si sa atragem acesti bani pentru a face acest incinerator, care, din punctul meu de vedere, va rezolva problema in aceste zone", a declarat Petrache, raspunzand unor intrebari ale jurnalistilor pe tema gropilor de gunoi.El a sustinut ca firmele care administreaza gropile de gunoi au anumite angajamente asumate de inchidere a lor.Situatia gropii de la VidraMai mult, Petrache a spus ca nu doreste prelungirea autorizatiei de functionare a gropii de gunoi de la Vidra pe 10 ani, cum a fost la Iridex."Referitor la groapa de la Vidra, am vorbit cu cei de la Mediu, ne-am exprimat pozitia, nu vrem sa se prelungeasca autorizatia de functionare, mai exact nu vrem sa se prelungeasca asa cum s-a prelungit la Iridex pe 10 ani, vrem sa se prelungeasca pana ce noi avem strategia pe acest domeniu", a mentionat Petrache.Potrivit CJ Ilfov, Planul de mentinere a ca ...citeste mai departe despre " Care sunt planurile autoritatilor pentru a elimina, pana in 2020, gropile de gunoi din Ilfov " pe Ziare.com