Care sunt sansele sa se construiasca autostrada Ucraina-Bulgaria si ce ar avea Romania de castigat din asta?

In loc sa ne bucuram prea tare ca ne vor construi altii o autostrada pe care noi nu suntem in stare sa o facem, ar trebui sa tinem cont de faptul ca peste numai un an, in Ucraina vor avea loc alegeri prezidentiale, iar Porosenko, a carui popularitate este in continua scadere, ar putea promite si lucruri pe care nu are, de fapt, intentia de a le duce la bun sfarsit.In plus, tara noastra a mai fost implicata in proiecte internationale de dezvoltare rutiera si nu s-a descurcat prea bine.Dupa ce a discutat cu premierul Bulgariei, Boiko Borisov, Porosenko a anuntat - in timpul unei declaratii comune de presa - ca administratiile din cele doua state vor face eforturi pentru a construi o autostrada pe care sa se poata ajunge de la Reni (Ucraina) pana la Varna (Bulgaria) in doar cateva ore. Traseul soselei ar urma sa fie: Odessa - Cetatea Alba / Bolhrad - Reni, Tulcea - Negru Voda - Varna.Asta ar insemna ca sectorul romanesc al autostrazii, lung de aproape 200 de kilometri, ar urma sa fie construit in paralel cu litoralul Marii Negre.Ce-i drept, ar fi frumos ca judetul Tulcea - unul dintre cele mai sarace din tara - sa fie legat de restul lumii printr-o autostrada. Nivelul de trai ar creste in zona, cu siguranta. Inainte sa ne bucuram ca vecinii Romaniei au decis sa puna si tara noastra pe harta transportului rutier de mare viteza din Europa, mai bine ar fi sa incercam sa intelegem daca acest proiect - presupunand ca el chiar exista si nu e o simpla promisiune electorala ucrainiana - s-ar putea realiza.Indiferent unde duce autostrada, tot Ministerul Transporturilor trebuie sa construiasca sectorul romanescIndiferent cui va apartine initiativa constructiei autostrazii Reni-Varna, de realizarea sectorului romanesc tot statul roman va fi responsabil.Iar asta nu inseamna decat ca, dupa studii de fezabilitate realizate cu viteza melcului si adesea in maniera ineficienta si neconforma, riscam sa ajungem la licitatii ale caror rezultate vor fi contestate in repetate randuri si la o executie inceata si problematica.De accesarea fondurilor ar trebui sa se ocupe Ministerul Transporturilor, care ulterior ar trebui sa incredinteze sarcina constructiei portiunii de sosea fie Companiei Nationale de Administrare a Inf