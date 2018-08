E oficial: Carmen Dan a schimbat seful Jandarmeriei - Cine este noul interimar UPDATE

Este vorba de Ionut Sindile. Informatia a fost furnizata initial pe surse, marti noapte, de G4Media.UPDATE 9.15: Iata mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne:"Incepand cu data de 15 august a.c., prim-adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Romane, colonel Ionut Catalin Sindile, a fost imputernicit in functia de Inspector General al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane.Aceasta decizie a fost luata avand in vedere importanta sarcinilor ce revin Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, precum si necesitatea asigurarii, cu celeritate, a actului managerial.Colonelul Ionut Catalin Sindile are 40 de ani si este nascut in judetul Teleorman. A absolvit Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza", la arma jandarmi, in anul 2000 si are o experienta de 18 ani in Jandarmeria Romana.Ionut-Catalin Sindile are o relevanta activitate profesionala in cadrul Jandarmeriei Romane, inclusiv mai multe misiuni internationale sub egida Uniunii Europene."Inca un interimarSindile este imputernicit in functia de inspector general al Jandarmeriei Romane incepand cu data de 15 august, pentru o perioada de maximum sase luni. Are gradul de colonel si este prim-adjunct al inspectorului general si Sef al Statului Major al Jandarmeriei Romane, potrivit site-ului oficial al Jandarmeriei.Reamintim ca lui Cucos ii expira miercuri al doilea mandat de interimar (6 luni), ultimul posibil din punct de vedere legal. CSAT nu a avizat numirea lui pentru un mandat plin, asa cum a propus ministrul de Interne.Carmen Dan a spus marti ca a trimis la Cotroceni documentele prin care cere prelungirea mandatului lui Cucos, insa nu a primit inca aprobare din partea presedintelui Iohannis. Ulterior, Administratia prezidentiala a anuntat ca CSAT va lua o decizie cu privire la numirea lui Sebastian Cucos la conducerea Jandarmeriei dupa finalizarea anchetei privind violentele din Piata Victoriei, din data de 10 august.Sebastian Cucos a spus, marti seara, intr-o conferinta de presa, ca el a absolvit un examen pentru postul de inspector general al jandarmeriei Romane si ca asteapta avizul CSAT, fiind o procedura care dureaza. "Este o procedura care dureaza, nu fac decat sa astept ca procedura sa se incheie", a subliniat el.Citeste AICI ultima sa declaratie de presa, in contextul violentelor nejustificat ...citeste mai departe despre " E oficial: Carmen Dan a schimbat seful Jandarmeriei - Cine este noul interimar UPDATE " pe Ziare.com