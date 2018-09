"A fost clar o incercare de inlaturare a fortelor de ordine din fata Guvernului, pentru a se forta o intrare in guvern", a spus, miercuri seara, Carmen Dan, la Antena 3.Intrebata insistent de moderator daca "violentele" protestatarilor din 10 august se incadreaza intr-o tentativa de lovitura de stat, ministrul de Interne a confirmat ca sunt indicii in acest sens."Daca a fost incercare de lovitura de stat, sa stabileasca procurorii. Eu cred ca da, sunt indicii", sunt afirmatiile ministrului Dan.Tot mai multe indicii ca actiunea represiva si violentele de vineri au fost premeditate. La MAI au circulat mesaje despre un plan "vizat" de Liviu DragneaIn discursul ministrului de Interne referitor la protestul diasporei, toate firele duc insa la Klaus Iohannis."S-a antepronuntat, este evident. Procurorul general nu este in subordinea domnului presedinte, si s-a executat cu surle si trambite", a acuzat Carmen Dan."In data de 11 august a avut o solicitare catre procurorul general, sa se autosesizeze. Ulterior, a aparut acest dosar.Nu a fost niciun moment in care sa ezit sa nu pun la dispozitie tot ce s-a solicitat.Ulterior, a iesit procurorul general si a spus ca documentele puse la dispozitie la minister sunt clasificate. Este o componenta normala, fireasca, a unei structuri militare, care e firesc sa aiba documente clasificate, se intampla in orice stat european", a precizat ministrul de Interne.Marti, Parchetul General a explicat de ce necesara declasificarea anumitor documente din dosarul 10 august, in vederea asigurarii caracterului echitabil al urmaririi penale, precum si pentru respectarea dreptului la aparare al partilor si subiectilor procesuali principali.Procurorii au explicat ca nu doar procurorii trebuie sa aiba acces la aceste acte, ci toate partile din dosar si avocatii acestora. ...citeste mai departe despre " Carmen Dan: Cred ca sunt indicii ca a fost o incercare de lovitura de stat in 10 august. Procurorii trebuie sa stabileasca " pe Ziare.com