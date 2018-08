Carmen Dan justifica interventia jandarmilor: A fost imposibil de separat protestatarii agresivi

Ea a prezentat duminica, intr-o declaratie de presa, cronologia protestului din 10 august, cand au avut loc incidente violente intre protestatari si fortele de ordine, in urma carora sute de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, si a atras atentia ca protestatarii pasnici au avut de suferit inclusiv din cauza faptului ca au fost "reticenti" in a se delimita de manifestantii violenti.Carmen Dan a spus ca la momentul inceperii protestului, jandarmii nu aveau echipamente de protectie, astfel ca nu a existat nicio intentie de a-i intimida sau de a-i provoca pe cei din Piata Victoriei, aflati la protest.Primele manifestari violente au avut loc putin dupa ora 16:00, cand un grup de protestatari a fortat cordonul de jandarmi, incercand apoi sa intre in curtea Guvernului, aruncandu-se in acelasi timp cu pietre si sticle de plastic in fortele de ordine."Acest moment trebuie sa-l explic particular pentru ca releva un tipar organizatoric. Este secventa in care o masa de cateva sute de oameni ies din alveola, blocheaza traficul, simuleaza intrarea pe Kiseleff, schimba brusc directia de deplasare si se duc spre Guvern, printre masini, pentru ca traficul nu era restrictionat. Jandarmii au utilizat substante iritant lacrimogene pentru indepartarea oamenilor de Guvern", a explicat Carmen Dan.Ministrul a mentionat ca putin inainte de ora 19:00 au ajuns in Piata Victoriei si suporterii unor echipe de fotbal, insa din cauza faptului ca nu au intrat in multimea de protestatari in grup organizat, jandarmii nu au putut lua masuri impotriva lor.Carmen Dan a atras atentia ca protestatarii pasnici au avut de suferit in timpul interventiei jandarmilor care incercau sa-i indeparteze pe cei violenti prin gazele lacrimogene si din cauza faptului ca au fost "reticenti" in a se delimita de ei."Modul de exercitare a violentei asupra fortelor de ordine a avut un caracter de noutate. Agresiunile s-au manifestat individual sau in grupuri organizate de-a lungul intregului dispozitiv, cu mobilitate crescuta atat in zona de contact, cat si mai in spate, iar cei din primul rand au fost folositi drept scut. Protestatarii pasnici au refuzat sa se delimiteze de el ...citeste mai departe despre " Carmen Dan justifica interventia jandarmilor: A fost imposibil de separat protestatarii agresivi " pe Ziare.com