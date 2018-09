Carmen Dan, raspuns pentru liderul popularilor din PE: Cetateni batuti de jandarmi s-au vazut si in alte state europene

"Ar fi fost interesant daca domnul Weber a fi comentat si daca e normal ca un presedinte de stat sa solicite Parchetului General sa faca anchete si sa cerceteze violentele pe care le-au savarsit fortele de ordine", a afirmat Carmen Dan, miercuri seara, la Antena 3, intr-o emisiune in care presedintele grupului PPE a fost deseori mentionat si pus la zid."Am intrat intr-o lupta contra cronometru. Din pacate, realitatea in care traim nu prea mai are legatura cu normalitatea sau cu firescul. Pentru mine a fost evident ca sunt discursuri care, indiferent de argumente, or sa razbata in plan public, iata, si la nivel european.Imagini cu batai sau cu interventii in forta ale fortelor de ordine am vazut si in alte state europene. Violenta nu e niciodata o solutie, diferenta insa o da faptul ca este pentru prima data cand am vazut ca exista interes si ca exista o nevoie de a comenta aceste imagini la nivel european", a mai declarat Carmen Dan.La putin timp dupa comunicatul Guvernului de marti seara, care prezenta o varianta idilica a intalnirii cu premierul Viorica Dancila, liderul popularilor europeni a postat pe Twitter propria versiune."Sunt extrem de ingrijorat de situatia din Romania. Am intrebat-o pe Viorica Dancila,prim-ministrul Romaniei, despre coruptie si independenta Justitiei. Nu vom negocia din nou statul de drept", a scris liderul popularilor europeni din Parlamentul European.In filmarea pe care Weber o ataseaza mesajului, el cere guvernului roman sa opreasca atacurile asupra Justitiei."Lupta impotriva coruptiei nu este un lux, ci o necesitate absoluta pentru a ne proteja cetatenii si afacerile impotriva abuzurilor din partea statului. De aceea, cerem de urgenta Guvernului roman sa se opreasca.Suntem de partea cetatenilor europeni si nu vom negocia niciodata in ceea ce priveste statul de drept".Totodata, liderul grupului PPE aminteste despre violentele grave de la protestele din vara de la Bucuresti: "Am vazut oameni batuti de fortele de ordine. Este inacceptabil". ...citeste mai departe despre " Carmen Dan, raspuns pentru liderul popularilor din PE: Cetateni batuti de jandarmi s-au vazut si in alte state europene " pe Ziare.com