Carmen Dan: Situatia inundatiilor s-a stabilizat. Asteptam activarea fondului de solidaritate al UE

Dan a precizat ca a discutat cu comisarul european Corina Cretu despre posibilitatea activarii mecanismului fondului de solidaritate al Uniunii Europene in cazul Romaniei, pentru a-i ajuta pe oamenii din zonele afectate cu alimente si cu repararea gospodariilor distruse de ape.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a spus la randul sau ca unul dintre cele mai importante efecte ale inundatiilor din ultimele zile este prabusirea podului de cale ferata din comuna Budila, judetul Brasov, avand in vedere ca s-ar fi putut produce o tragedie daca in momentul in care a lovit viitura, pe sina ar fi trecut un tren. Arafat a precizat ca la aceasta ora mai sunt evacuate 138 de persoane."Situatia s-a stabilizat, am terminat etapa de interventie pentru salvarea vietilor, acum actionam pentru indepartarea efectelor inundatiilor. Suntem dupa o perioada lunga de lupta, varful de intensitate a fost sambata, cand au fost si codurile rosii de inundatii. Din pacate, in aceste cinci zile au fost inregistrate efecte mai mult sau mai putin grave. Aceste efecte s-au facut simtite in 35 de judete, 185 de localitati si in Capitala. O arie foarte mare si o incercare foarte grea pentru autoritati", a declarat ministrul de Interne duminica seara intr-o interventie telefonica la Antena 3.Intrebata daca ar fi putut fi evitat decesul celor patru persoane din cauza vremii, inclusiv a copilului de 13 ani lovit de fulger, Carmen Dan a spus ca pompierii, fortele de ordine, transmit tot timpul informari si recomandari pe care cetatenii ar trebui sa le respecte. "Noi le spunem oamenilor ce trebuie sa faca, sa se adaposteasca. Cetateanul din Arges care s-a aventurat sa treaca cu calul un rau inot era cu siguranta informat si totusi s-a aventurat. Iata ca natura isi cere tributul", a subliniat Dan.Ministrul de Interne a precizat ca nu mai sunt localitati izolate si ca luni va prezenta premierului un bilant al pagubelor.Carmen Dan a mai spus ca a discutat cu comisarul european Corina Cretu despre posibilitatea activarii mecanismului fondului de solidaritate al Uniunii Europene in cazul Romaniei. "In mod cert asteptam mecanismul fondului de solidaritate. Am vorbit cu doamna comisar european Corina Cretu despre acest aspect. Ne intereseaza sa