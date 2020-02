Zaia le-a spus reporterilor ca evenimentele programate pentru duminica in Venetia se vor desfasura conform programului."Dar incepand din seara aceasta, interdictiile vor viza Carnavalul de la Venetia, precum si restul evenimentelor, inclusiv cele sportive, pana pe 1 martie inclusiv", a spus acesta.Anterior, Zaia a anuntat primele doua cazuri de infectare cu coronavirus in Venetia in timp ce autoritatile depun eforturi pentru a tine sub control raspandirea bolii in regiunile din nordul Italiei.Citeste si:Epidemia cu noul coronavirus se raspandeste galopant: Peste 100 de cazuri de infectie in Italia. Numarul mortilor in Iran a ajuns la saseUn oras din Italia inchide locurile publice, de la scoli la baruri, dupa 6 cazuri confirmate de coronavirusArafat, despre cazurile de coronavirus din Italia: Daca vine cineva dintr-o zona afectata, va intra in carantinaRomanii din orasul italian Codogno au intrat in carantina pentru doua saptamani11 localitati din Italia sunt in carantina, din cauza coronavirusului - Unde pot cere asistenta romanii de acolo ...citeste mai departe despre " Carnavalul de la Venetia, anulat brusc din cauza epidemiei de coronavirus " pe Ziare.com