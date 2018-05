Carpeala din sanatate: sistemul informatic isi revine, dar nu se stie cat o sa tina. Medicii se tem ca ei vor achita nota de plata

"In continuare se efectueaza activitati de analiza, monitorizare, verificare si consolidare a platformei informatice, iar dupa parcurgerea acestora urmeaza a se trece la ridicarea indisponibilitatii, prin anuntarea pe site-ul CNAS", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Amintim ca sistemul informatic din sanatate nu mai are mentenanta asigurata. Contractul pe care Casa il avea cu SIVECO s-a incheiat si nu au fost luate masuri pentru ca sistemul sa nu ramana fara mentenanta. La inceputul lunii mai, SIVECO a anuntat ca in ultima perioada asigurase mentenanta in mod gratuit si refuza sa mai faca acest lucru.Dupa ce problemele s-au agravat, CNAS a anuntat ca SIVECO a fost de acord sa repare gratis sistemul.Medicii nu au incredere in Casa de SanatateMedicii de familie spun ca lucrurile au inceput sa se miste dupa acest anunt al Casei, dar se tem ca, in final, tot ei vor fi cei care vor achita nota de plata."Sistemul merge. Prost, dar totusi merge. S-a putut cat de cat lucra, dar vor fi imputari, pentru ca serviciile s-au dat offline si noi nu putem verifica. Si am colegi care in perioada asta trebuiau sa-si schimbe semnatura.Acesti colegi, timp de 10-11 zile, n-au putut sa introduca noua semnatura. N-au putut introduce nimic in sistem. Au facut servicii pe barba lor, e ceva revoltator!Inca imi apareau si mie marti servicii de vineri la care spuneau ca s-au depasit 72 de ore si nu le mai pot introduce. Apar in sistem consultatii pentru care sistemul spune s-au depasit cele 72 de ore. Probabil ca vor tine cont de ele, sper. Eu cred ca se pierd date, nu stiu.... Din pacate, ne vom trezi peste 2-3 ani, cand vine Curtea de Conturi. Vom vedea...", a declarat, pentru Ziare.com, medicul Rodica Tanasescu.Motivul pentru care medicul mentioneaza Curtea de Conturi e ca, in acest moment, pe prevederile legale in vigoare, doctorii pot fi pusi sa plateasca pentru problemele generate de sistem.Presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, a anuntat ca va da un ordin prin care sa fie corectata situatia, dar inca nu a fost emis."Un comunicat al Casei nu tine loc de lege. Legea este aceeasi, noi am propus ca pana se rezolva categoric situatia sa anuleze sau sa suspende anumite articole din contractul cadru care genereaza imputari din cauza sistemului informatic. Ei n ...citeste mai departe despre " Carpeala din sanatate: sistemul informatic isi revine, dar nu se stie cat o sa tina. Medicii se tem ca ei vor achita nota de plata " pe Ziare.com