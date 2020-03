Casa de Asigurari de Sanatate impune noi reguli, pe perioada starii de urgenta. Iata ce se schimba

Potrivit CNAS, pe perioada starii de urgenta, vor fi aplicate o serie de modificari ale prevederilor legale referitoare la modul de acordare si decontare a serviciilor medicale si farmaceutice.Astfel:a) serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 si complicatiile acestora se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei si se suporta din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS);b) serviciile medicale si medicamentele pot fi acordate si validate si fara semnarea cu cardul national de asigurari sociale de sanatate si fara termen de raportare in 3 zile lucratoare de la data acordarii serviciilor;c) decontarea pentru unitatile sanitare cu paturi aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate a sumelor contractate si decontate din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate sau din bugetul Ministerului Sanatatii, indiferent de numarul de cazuri realizate sau dupa caz la nivelul activitatii efectiv realizate, in conditiile in care aceasta depaseste nivelul contractat;d) decontarea serviciilor medicale in unitatile sanitare din asistenta medicala primara si ambulatoriul de specialitate clinica la nivelul activitatii efectiv realizate, cu maximum 8 consultatii/ora;e) prescrierea de medicamente de catre medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restrictionate din Lista de medicamente, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacientii cronici.De asemenea, CNAS are in vedere ca in perioada imediat urmatoare sa aplice o serie de masuri care sa faciliteze accesul bolnavilor la tratamente.Astfel, pentru pacientii cu boli cronice cu tratament stabilizat, medicii de familie vor putea elibera prescriptie medicala fara a mai fi necesara o noua reevaluare la medicul specialist in aceasta perioada."Pentru pacientii cu boli cronice aflati in tratament cu medicamente care in mod normal sunt prescrise de catre medicii specialisti, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum si cost-volum-rezultat ce se elibereaza prin farmaciile cu circuit deschis, in baza documentelor medicale (bilet de iesire din spital, scrisoare medicala) si/sau a confirmarii inregistrarii formularului specific de prescriere, in aceasta perioada medic ...citeste mai departe despre " Casa de Asigurari de Sanatate impune noi reguli, pe perioada starii de urgenta. Iata ce se schimba " pe Ziare.com