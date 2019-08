Casa de Sanatate, obligata de instanta sa plateasca tratamentul unei paciente dintr-o clinica privata

Femeia este din comuna Cosereni (Ialomita) si a ajuns sa fie tratata intr-o clinica privata din Capitala dupa ce marile spitale de urgenta de stat din Bucuresti au refuzat internarea ei, motivand lipsa de paturi."S-a aflat intr-o stare de nevoie acuta, avand a alege intre viata si apelarea la servicii private de sanatate", explica Judecatoria Sectorului 1 de ce a dat aceasta decizie.Refuz pe liniePovestea femeii a inceput pe 9 octombrie 2015, atunci cand a fosta dusa cu ambulanta la Spitalul Municipal Urziceni (Ialomita), avand probleme respiratorii. Medicul de garda de la Urziceni i-a acordat primul ajutor, dar a solicitat transfer rapid intr-o unitate medicala cu dotari superioare, deoarece situatia pacientei se agravase si femeia intrase in coma.Medicul a solicitat in zadar ca pacientul sa fie transferat la Spitalul Judetean Slobozia, Spitalul de Urgente "Floreasca" Bucuresti, Spitalul de Urgenta "Bagdasar-Arseni" Bucuresti sau Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.Primea acelasi raspuns: refuzam transferul. Nu avem paturi libere.In aceasta situatie, fiica pacientei a cerut transferul de urgenta la o clinica privata, lucru care s-a si realizat imediat. Costurile spitalizarii au fost achitate de pacient, desi era asigurat, iar serviciile medicale in acest caz sunt decontate de stat.Reactia magistratilorCazul i-a revoltat pe magistratii de la Judecatoria Sectorului 1, care au explicat ca Statul Roman trebuie sa aiba grija de cetatenii sai si sa le asigure tratament medical. Instanta arata ca Parlamentul nu numai ca a tolerat, dar a si incurajat formarea de spitale private, tocmai pentru a evita astfel de situatii."Instanta apreciaza ca aceasta situatie in care desi medicul curant al reclamantei IR (pacienta- n.red.) a apreciat ca este nevoie de internarea intr- un alt spital public, cu competente (si dotari) superioare, iar cererea sa nu a putut fi satisfacuta ca urmare a lipsei de locuri in spital, este incompatibila cu grija pe care trebuie sa o poarte Statul Roman asupra cetatenilor sai, trebuind sa se asigure ca astfel de situatii sunt evitate.Fiind notorie deja dotarea precara a sistemului medical al tarii noastre, legiuit ...citeste mai departe despre " Casa de Sanatate, obligata de instanta sa plateasca tratamentul unei paciente dintr-o clinica privata " pe Ziare.com