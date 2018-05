Casa printului Gheorghe Cantacuzino a fost demolata ilegal, iar primaria ar putea fi obligata sa o reconstruiasca

In continuare, dupa decizia definitiva a Curtii de Apel Bucuresti in acest caz, Asociatia Salvati Bucurestiul va initia si un litigiu civil prin care va solicita reconstructia imobilului care facea parte din patrimonial istoric al Capitalei, se arata intr-un comunicat de presa al asociatiei.Vor fi chemati in instanta Primaria Sectorului 5, Directia pentru Cultura a Municipiului Bucuresti si noul proprietar al terenului, Metrorex , care trebuie sa-si dea acordul pentru reconstructia cladirii de catre cei vinovati de demolarea ilegla a acesteia.Cum a fost demolata casa de patrimoniu a unui erou de razboi?In iulie 2008, Directia pentru Cultura a Municipiului Bucuresti a emis avizul pentru desfiintarea cladirii, iar dupa trei luni, in noiembrie 2008, a comandat si un studiu istoric pentru a evalua valoarea istorica a imobilului. Studiul istoric atesta, o luna mai tarziu, in decembrie 2008, calitatea de monument istoric a imobilului. Cladirea a functionat o perioada si ca sediu al Miscarii Legionare.Cu toate ca Directia pentru Cultura a comandat studiul pentru a vedea daca e vorba de un monument istoric, in mod inexplicabil, aceeasi institutie si-a mentinut avizul de demolare a cladirii, arata Asociatia Salvati Bucurestiul.Cateva luni mai tarziu, in iunie 2009, Primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, a emis autorizatia de desfiintare, iar lucrarile de demolare au inceput in mai 2010.In aceeasi luna, Comisia Nationala a Monumentelor Istorice s-a pronuntat pentru clasarea imobilului ca monument istoric, dar Ministrul Culturii Kelemen Hunor nu a declansat procedura de clasare si, prin urmare, imobilul a fost demolat in totalitate.Asociatia Salvati Bucurestiul a depus inca din 2014 o plangere penala care vizeaza modul in care au fost emise avizul Directiei de Cultura si autorizatia de desfiintare a cladirii.Gheorghe Zizi Cantacuzino, supranumit "Granicerul", a fost un print din nobila familie a Cantacuzinilor. El s-a nascut in 1869, la Paris, a fost combatant si erou in Primul Razboi Mondial, deputat de Valcea din partea Partidului Averescan (1920) s ...citeste mai departe despre " Casa printului Gheorghe Cantacuzino a fost demolata ilegal, iar primaria ar putea fi obligata sa o reconstruiasca " pe Ziare.com