Castigatorul licitatiei de miliarde pentru noile corvete ale Marinei Romane va fi ales in scurt timp. Care este cea mai buna oferta?

Este vorba despre corvetele Gowind 2500, produse de Naval Group (fost DCNS), constructorul francez care a lansat la apa si a inarmat portavionul Charles de Gaulle, submarinele nucleare, fregatele si toate cele aproape 200 de nave care alcatuiesc flota militara a Frantei.Francezii de la Naval Group s-au inscris in cursa pentru dotarea Fortelor Navale Romane cu patru corvete multifunctionale, in cadrul unui program de inzestrare in valoare de 1,6 miliarde de euro. Ei concureaza cu olandezii de la Damen, germanii de la ThyssenKrupp Marine Systems si italienii de la Fincantieri (Vard).Detaliile sunt secrete, dar ne-am interesat ce poate oferi fiecare, pentru a vedea care oferta este mai buna.Contracte de miliarde pentru inzestrarea armatei romaneParlamentul a aprobat in martie 2017 planul propus de Ministerul Apararii Nationale pentru inzestrarea armatei in valoare de 9,3 miliarde de euro, din care 4,64 miliarde costa doar sistemele de aparare antiaeriana si antiracheta Patriot, achizitionate din SUA, astfel ca bugetul alocat fortelor navale reprezinta o parte extrem de consistenta din programul dedicat modernizarii armatei romane."Anul 2018, anul Centenar, va fi unul de referinta pentru Marina Militara Romana. Suntem in plin proces de selectie a castigatorului programului de achizitie pentru corvetele multifunctionale, program care asigura nu doar o capabilitate de aparare la Marea Neagra, dar, prin offset-ul aferent, va asigura modernizarea celor doua fregate tip T22 - Regele Ferdinand si Regina Maria", declara ministrul Apararii, Mihai Fifor, in discursul sau cu ocazia Zilei Marinei de anul acesta.Foto: Facebook / Mihai Fifor, Ministrul Apararii NationalePentru a obtine cat mai mult de pe urma acestui program costisitor, Guvernul le-a impus constructorilor inscrisi in competitie sa construiasca navele in Romania, pentru sustinerea activitatii santierelor navale din tara si crearea de locuri de munca, dar si pentru realizarea unui transfer de tehnologie militara catre partea romana, urmand ca intretinerea, reparatiile si dezvoltarile viitoare sa poata fi realizate ulterior tot in tara.