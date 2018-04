Conform contractelor din SEAP, figurinele vor fi inchiriate pentru o perioada intre 30 si 45 de zile. Toate contractele sunt realizate prin atribuire directa catre firma Next Level Project Construct.Astfel, Primaria Sectorului 1 da:5.500 de lei pe doua figurine cadou cu funda (dimensiuni: 1,00mx1,19m, Putere:20W/24V). Inchirierea se face pentru o perioada de 45 de zile, iar transportul va fi inclus in pret.Foto: Sistemul Electronic de Achizitii Publice11.500 de lei pe o figurina 3D in forma inger (dimensiuni: 3,00m x 2,10m, Putere: 145W). Inchirierea se face pentru o perioada de 45 de zile, iar transportul va fi inclus in pret.Foto: Sistemul Electronic de Achizitii Publice12.000 de lei pe o figurina iepure 3D (dimensiuni: 2,50*1,70*1,65 m, putere 65 w, greutate 80 kg, culoare: auriu, echipate cu lumina LED). Inchirierea se face pentru o perioada de 30 de zile, iar transportul si montajul/demontajul vor fi incluse in pretFoto: Sistemul Electronic de Achizitii Publice12.960 de lei pe doua figurine 3D in forma ou (dimensiuni 2,5m, putere 69W, echipate cu lumina LED). Inchirierea se face pentru o perioada de 30 de zile, iar transportul si montajul/demontajul sunt incluse in pret.Foto: Sistemul Electronic de Achizitii PubliceDespre firma Next Level Project Construct SRL, consilierul USR Clotilde Armand sustine pe Facebook ca este "firma preferata de primarul Sectorului 6".Citeste si Scandalul iepurilor giganti din Bucuresti: Primarul Sectorului 6 a anulat comanda si arunca vina pe firma care i-ar fi pus fara drept in gradinite ...citeste mai departe despre " Cat da Primaria Sectorului 1 pentru inchirierea unor figurine de Paste (Foto) " pe Ziare.com