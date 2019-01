Cat de greu era sa anchetezi un demnitar in anii '90? Procurorul general da exemplu cazul fostului deputat Gabriel Bivolaru

Cazul lui Gabriel Bivolaru a fost reamintit de procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, intr-o polemica cu senatorul PSD, Serban Nicolae, privind modul in care functiona justitia in anii '90 si presiunile politice care se faceau in acea perioada asupra magistratilor."Unele persoane vor sa disciplineze justitia astazi, astfel incat aceasta sa se intoarca in anii '90, cand justitia romaneasca era doar de fatada in cazul oamenilor cu pozitii inalte", a declarat Augustin Lazar pentru "Le Monde".Augustin Lazar a ocupat in perioada septembrie 1998 - februarie 2001 functia de procuror sef al Sectiei Anticoruptie, Urmarire Penala si Criminalistica din Parchetul General."Este unealta perfecta"Senatorul PSD Serban Nicolae a reactionat, marti. "Domnul Lazar este unealta perfecta sa lanseze asemenea scenarii. Cum poti sa spui ca in anii '90 procurorii erau sub control politic, cand si tu erai procuror?Pai, unde ti-e barbatia, Lazare? Ridica-te si umbla! De ce nu te-ai revoltat de sub papucul politicului? Dar acum te lauzi cu vechimea din perioada respectiva. Cand ai nevoie de cozi de topor, din pacate, padurile din Romania produc in continuare", a afirmat parlamentarul PSD, la Antena 3."A fost nevoie de o reforma profunda"In replica, Augustin Lazar a precizat, marti seara, pentru Realitatea TV ca "magistratii au un cod deontologic la standarde europene, pe care il respecta.""Cu referire la situatia magistraturii in anii '90 ne reamintim ca a fost nevoie de o reforma profunda care sa faca posibila independenta magistraturii (infiintarea Ministerului Public prin reformarea Procuraturii Romaniei, infiintarea INM, infiintarea structurilor anticoruptie, de combatere a crimei org, a CSM, elaborarea legislatiei compatibile cu cea europeana etc.).Reamintesc faptul ca primului demnitar roman care a devalizat o banca i- a fost ridicata imunitatea si a primit aviz parlamentar pt a fi trimis in judecata abia in 2 martie 1999, dupa doua avize parlamentare negative in 1997 si 1998", a afirmat Augustin Lazar. ...citeste mai departe despre " Cat de greu era sa anchetezi un demnitar in anii '90? Procurorul general da exemplu cazul fostului deputat Gabriel Bivolaru " pe Ziare.com