Cat i-ar costa, de fapt, pe bucuresteni transportul gratuit promis de Firea

La acest moment, potrivit Societatii de Transport Bucuresti SA (STB), pot circula gratuit cu autobuzul, troleibuzul si tramvaiul doar cateva categorii de bucuresteni. Mai exact, copiii sub 7 ani, veteranii de razboi, veteranii Revolutiei din 1989 (dar si urmasii lor), fostii detinuti politici, persoanele cu handicap, cele deportate si pensionarii.Potrivit unor hotarari adoptate pe 12 decembrie de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), insa, de transport gratuit urmeaza sa se bucure si toti elevii din Capitala, dar si insotitorii pensionarilor.In plus, Gabriela Firea spune ca nu se va opri aici, iar din 2019 toti bucurestenii vor putea circula gratuit cu autobuzul, troleibuzul si tramvaiul."Daca se va pune problema gratuitatii totale a transportului public in comun, o masura pe care am anuntat-o la inceputul mandatului, raspunsul este: Da. De anul viitor voi veni cu acest proiect", a declarat Gabriela Firea, la finalul sedintei CGMB de miercuri.In teorie, bucuresteanul n-ar avea niciun motiv sa nu se bucure de aceasta gratuitate totala promisa de Firea. E drept ca nici acum nu plateste el prea mult pentru transportul in comun, in raport cu locuitorii celorlalte capitale europene. Cu toate astea, daca nu va mai fi nevoit sa scoata din buzunar nici macar cei 1,3 lei pentru o calatorie cu autobuzul sau tramvaiul, ar fi cu atat mai castigat.In realitate, insa, din pacate, lucrurile nu stau deloc asa. Faptul ca omul nu-si mai plateste calatoria din buzunar nu inseamna ca ea este, intr-adevar, gratuita. Dimpotriva, pretul ei este acelasi, doar ca autoritatea locala acopera costul din bani publici.Practic, Primaria n-ar face decat sa-i ia omului banii dintr-un buzunar si, in cel mai bun caz, sa-i puna in celalalt, incercand sa-l convinga ca, in acest fel, ii face o mare favoare.Indiferent ce-ar spune autoritatile, tot din banii bucurestenilor se plateste transportul in comun din CapitalaIn cele mai multe state europene, transportul public e subventionat intr-o anumita masura fie de stat, fie de autoritatile locale.