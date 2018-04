Informatiile au fost date publicitatii de Asociatia InfoCons, care a aflat cat i-au costat pe romanii din intreaga tara petrecerile date de primarii in iarna trecuta.Din studiul Asociatiei InfoCons reiese ca fiecare dintre cele 42 de primarii de mari orase din Romania (adica cele ale resedintelor de judete, plus cea a municipiului Bucuresti - n.red.) a cheltuit, in medie, aproape 745.000 lei pentru evenimentele organizate cu prilejul sarbatorilor de iarna, in sezonul 2017-2018.Cel mai scump eveniment a fost, fara doar si poate, Targul de Craciun organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, care a costat nu mai putin de 9 milioane de lei. Alte aproape 2,9 milioane de lei au fost cheltuite de primariile celor 6 sectoare ale Capitalei, pe evenimente prilejuite de sarbatorile de iarna.Fiecare sector a avut buget diferit, cel mai mare fiind al Sectorului 5 (1.061.749 lei), iar cel mai mic al Sectorului 2 (48.450 lei). Din calculele Ziare.com pe baza datelor InfoCons reiese ca pe un bucurestean l-au costat petrecerile organizate in oras cu prilejul sarbatorilor de iarna intre 5,31 lei si 9,6 lei, in functie de sectorul in care locuieste.Pe un constantean, evenimentele organizate de Sarbatori l-au costat, in medie, 3,7 lei, pe un sibian 1,49 lei, iar pe un timisoarean 2,5 lei.La polul opus, Primaria Giurgiu a organizat 11 evenimente dedicate sarbatorilor de iarna cu doar 27.136 de lei. Asta inseamna ca un giurgiuvean a platit, in medie, pentru evenimentele organizate de sarbatorile de iarna mai putin de 50 de bani.Potrivit InfoCons, in medie, aproape 60% dintre contractele pentru organizarea acestor evenimente au fost date de primarii prin incredintare directa si doar 9,52% prin licitatie. ...citeste mai departe despre " Cat ne-au costat targurile de Craciun si petrecerile de Revelion. Un bucurestean a platit de 331 de ori mai mult ca un giurgiuvean " pe Ziare.com