Cat ne costa "salariile occidentale" pe care medicii si asistentii le primesc din martie - raspuns oficial de la Ministerul Sanatatii

Asa a stabilit Guvernul sa aplice Legea Salarizarii pentru aceste categorii profesionale. Pentru restul personalului medical, cresterile de salarii se fac treptat. In fiecare an, timp de 4 ani, urmeaza sa aiba salariile majorate cu 25% fata de valoarea din momentul respectiv. O masura ce a creat disensiuni intre categoriile medicale si despre care sindicalistii din Sanatate spun ca "a fost facuta sa dezbine".La acestea s-au adaugat negocierile pe regulamentul de sporuri, ce trebuiau sa fie si ele finalizate la 1 martie, dar unde nici astazi nu s-a ajuns la un consesns. Efectele incep deja sa se vada. Am asistat la proteste spontane si saptamana viitoare sindicatele decid daca initiaza proteste generalizate, aratand ca peste 100.000 de oameni sunt nemultumiti.In tot acest vacarm usor de anticipat inca de cand s-a anuntat cum va fi aplicata Legea Salarizarii, am incercat sa aflam, totusi, care va fi impactul bugetar de la 1 martie.Asa ca am pus aceasta intrebare simpla inca de la jumatatea lunii februarie atat Ministerului Sanatatii, cat si celui de Finante. De la Finante nu am primit nici pana acum raspuns.Ministerul Sanatatii ne-a raspuns insa ieri (cu o saptamana peste termenul legal la care era obligat de lege sa ne ofere informatiile). Intrebarea a fost si simpla: Care este impactul bugetar anual al cresterilor salariale pentru medicii si asistentii medicali din sistemul public de sanatate la nivelul lui 2022? Fara a fi luate in calcul si sporurile, pentru ca la acea data era si mai greu de spus cum se vor finaliza negocierile."Va comunicam ca potrivit prevederilor art. 38, lit.b), alin (3) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 1 martie 2018, salariile de baza ale personalului care ocupa functiile de medici si de asistenti medicali din unitatile sanitare publice, prevazute in anexa nr. II cap.1, se majoreaza la nivelul salariului de baza stabilit potrivit legii pentru anul 2022.Din datele transmise de catre unitatile sanitare publice din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor administratiei publice locale, influentele financiare lunare determinate de cresterile salariale prevazute mai sus sunt in suma de 330.003.056 lei", se arata in raspunsul primit de la min ...citeste mai departe despre " Cat ne costa "salariile occidentale" pe care medicii si asistentii le primesc din martie - raspuns oficial de la Ministerul Sanatatii " pe Ziare.com