Cat va costa referendumul pentru familie si la ce intrebare trebuie sa raspunda romanii

Totodata, el a precizat ca intrebarea care se va regasi pe buletinele de vot va fi "Sunteti de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?". Romanii vor trebui sa raspunda cu "Da" sau "Nu".Intrebat de jurnalisti daca intrebarea este lamuritoare pentru toti cetatenii, mai ales pentru cei din mediul rural, care nu prea au acecs la informatii si nu cunosc forma legii adoptata in Parlament, purtatorul de cuvant al Guvernului a spus ca "nu pot sa ma pronunt".Ulterior, el a afirmat ca este convins ca, "cu ajutorul presei vom reusi sa ajungem la toti cetatenii cu informatiile necesare".Nelu Barbu a mai precizat ca referendumul pentru redefinirea familiei va avea loc intre orele 7 si 21.00, "pentru a asigura o consultare cat mai larga a cetatenilor cu drept de vot".Pentru alegatorii care se afla in strainatate in ziua votarii, a subliniat purtatorul de cuvant al Guvernului, se vor organiza sectii de votare pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale din strainantate.Amintim ca referendumul pentru familia traditionala se va desfasura timp de doua zile, in 6 si 7 octombrie, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei extraordinare de Guvern."CCR a avizat favorabil demersul pentru referendum. In acest moment, sunt indeplinite toate criteriile. Conform legii, Guvernul are obligatia de a organiza acest scrutin. In sedinta de astazi, vom adopta actele necesare, pentru ca cetatenii sa aiba posibilitatea sa isi exprime optiunile, referendumul va fi organizat timp de 2 zile: 6 si 7 octombrie", a spus Dancila.Premierul a tinut sa explice ca referendumul "nu este impotriva minoritatilor sexuale, ci efectul unui demers cetatenesc".Totodata, Viorica Dancila a spus ca in loc sa boicoteze referendumul, partidele ar trebui sa isi exprime mai clar ce pozitie adopta."Partidele trebuie sa respecte vointa cetatenilor. In locul apelurilor pentru boicotare, ar fi mai onest ca partidele sa isi exprime o pozitie mai clara. Partidul pe care il reprezint si-a aratat sprijinul fata de acest referendum si cred ca este cel mai adecvat raspuns.Cer tuturor institutiilor implicate sa dea dovada de maxima responsabilitate si sa demareze urgent demersurile pentru organizarea acestui scrutin", a su ...citeste mai departe despre " Cat va costa referendumul pentru familie si la ce intrebare trebuie sa raspunda romanii " pe Ziare.com