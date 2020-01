Cate autobuze, troleibuze si tramvaie noi va avea Bucurestiul, in 2020?

Bucurestenii circula acum prin oras cu 966 de autobuze, 181 de troleibuze si 280 de tramvaie, a transmis STB SA, la solicitarea Ziare.com.Din pacate, multe dintre aceste mijloace de transport in comun sunt vechi si murdare, asa ca nu le asigura oamenilor nici macar un minim de confort, in timpul calatoriei. Asa se face ca in Capitala iau autobuzul, troleibuzul sau tramvaiul mai mult cei care n-au de ales. Si lucrurile nu stau asa de ieri sau de azi, ci de ani buni!In aceste conditii, avem oare motive sa speram ca macar in perioada imediat urmatoare lucrurile se vor schimba in bine? Din pacate, nu prea avem astfel de motive. Potrivit informatiilor centralizate de Ziare.com, ne mai asteapta o buna bucata de timp in care ne vom ingramadi in aceleasi autobuze, troleibuze si tramvaie vechi si murdare. Iata de ce.Autobuzele turcoaz nu rezolva problema transportului in comunInca din campania electorala din 2016, Gabriela Firea a promis ca bucurestenii vor avea parte de transport in comun civilizat.In 2017, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a cumparat 400 de autobuze turcesti marca Otokar. Pe masura ce au fost introduse in trafic, autobuzele Otokar au avut tot soiul de probleme tehnice, de la usi care nu se deschideau, pana la conducte de apa fierbinte care s-au spart la picioarele pasagerilor.Autobuze Otokar, la scurt timp dupa ce au fost aduse in Bucuresti. Sursa foto: Arhiva Facebook /PMBDar chiar si asa, oamenii au constatat ca Otokarele - noi si dotate cu aer conditionat - sunt oricum mai confortabile decat vechile Mercedes Citaro, aduse in Capitala inca de pe vremea cand primar general era Adriean Videanu.Gabriela Firea a sustinut in permanenta ca achizitia Otokarelor a fost mare castig pentru Bucuresti si ca ele sunt dovada ca are, intr-adevar, de gand sa revolutioneze traficul din oras, dupa cum promisese in campania electorala. In context, primarul general al Capitalei a promis sa continue achizitiile de mijloace de transport in comun.Asa ca a lansat licititatii pentru autobuze - 100 de autobuze electrice si 130 hibride, dar si pentru 100 de troleibuze si 100 tramvaie. Cu toate aceste noi mijloace de transport, flota societatii de ...citeste mai departe despre " Cate autobuze, troleibuze si tramvaie noi va avea Bucurestiul, in 2020? " pe Ziare.com