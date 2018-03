Cate mii de euro ar putea primi infractorii celebri ca guru Bivolaru sau Mircea Basescu

Tudorel Toader a anuntat, pe 20 martie, ca Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare in inchisoare, dar nu a beneficiat de efectele legii recursului compensatoriu.Oficialul a spus ulterior ca proiectul de lege nu are prevazut si impactul financiar pentru stat, acesta urmand sa fie stabilit de Administratia Nationala a Penitenciarelor.Acum, FSANP a facut niste calcule, in contextul in care fosti detinuti mai mult sau mai putin celebri ar beneficia de 5-8 euro pe zi de detentie in conditii improprii."Concret, la un rulaj total al detinutilor estimat pentru perioada 2012 - 2017 de 92.000 de detinuti, acestia fiind beneficiarii, costurile totale pentru bugetul de stat se vor ridica la o suma cuprinsa intre 370 milioane euro (la o despagubire de 5 euro/zi/detinut) si 550 milioane euro (la o despagubire de 8 euro/zi/detinut) ", transmite federatia intr-un comunicat de presa remis miercuri Ziare.com.Documentul precizeaza ca in estimarea costului s-a introdus o valoare mediana, pentru ca nu toti detinutii beneficiari au fost in inchisoare pe intreaga durata de aplicare a despagubirii."Astfel, suma maxima care ar putea fi obtinuta de 1 detinut pentru aceasta perioada de 5 ani ar urma sa fie de 9.125 de euro (la o despagubire de 5 euro/zi/detinut) sau de 14.600 de euro (la o despagubire de 8 euro/zi/detinut) ", potrivit sursei citate.FSANP subliniaza ca acesti bani ar putea fi folositi pentru a construi 1.500 de scoli cu 8 sali de clasa sau 11 spitale cu 450 de paturi, "educatia si sanatatea fiind declarate prioritati nationale"."Previzibila deturnare a acestor cheltuieli catre infractori este bazata pe o minciuna. CEDO nu a cerut niciodata despagubirea infractorilor, nu a impus masuri obligatorii, ci doar a cerut imbunatatirea conditiilor din penitenciare", se mai arata in comunicatul citat.Documentul include si cativa beneficiari ai "premiilor ministrului Justitiei" (despagubirile - n.red.):"1. Beniamin Laichici (Jianu) - condamnat pe viata pentru ca a impuscat mortal cinci oameni intr-o singura zi si eliberat dupa 22 de ani ...citeste mai departe despre " Cate mii de euro ar putea primi infractorii celebri ca guru Bivolaru sau Mircea Basescu " pe Ziare.com