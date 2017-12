Vor pica in weekend, ca de fiecare data, prima zi de Paste si prima zi de Rusalii, care sunt intotdeauna duminica, dar si Ziua Nationala, 1 decembrie, care in 2018 pica sambata.Conform Codului Muncii, persoanele care trebuie sa lucreze in zilele declarate sarbatori legale au dreptul la zile libere in compensatie, in decurs de o luna, sau la o suma suplimentara echivalenta cu un spor "ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru".Calendarul sarbatorilor legale in 2018:1 ianuarie - Anul Nou2 ianuarie - a doua zi dupa Anul Nou24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane8 aprilie - Prima zi de Paste (duminica)9 aprilie - A doua zi de Paste1 mai - Ziua Muncii27 mai - Prima zi de Rusalii (duminica)28 mai - A doua zi de Rusalii1 iunie - Ziua Copilului15 august - Adormirea Maicii Domnului30 noiembrie - Sfantul Andrei1 decembrie - Ziua Nationala (sambata)25 decembrie - Prima zi de Craciun26 decembrie - A doua zi de CraciunEste posibil ca Guvernul sa acorde mai multe minivacante pentru a uni unele zile libere cu weekendul, asa cum s-a intamplat si in acest an. ...citeste mai departe despre " Cate zile libere vom avea in 2018 " pe Ziare.com