Catedrala Neamului e 95% gata. Statul a platit pana acum 82 de milioane de euro

Intr-un raspuns la solicitarea Mediafax, Patriarhia Romana transmite ca pana in prezent, pentru Catedrala Manturii Neamului a fost cheltuita suma de 110 milioane de euro, cu tot cu TVA."Din aceasta suma, un procent de aproximativ 25% provine din donatii, restul reprezentand sprijinul financiar oferit de autoritatile administratiei publice centrale si locale in baza prevederilor unor acte normative", au transmis reprezentantii Patriarhiei Romane.Asta inseamna ca institutiile statului au contribuit la inaltarea catedralei cu aproximativ 82,5 de milioane de euro.Potrivit sursei citate, Catedrala este finalizata in proportie de 95%, in stadiul "la rosu"."Din stadiul I, 'catedrala la rosu', lucrarile sunt finalizate in proportie de 95%. Lucrarile pe santierul Catedralei sunt foarte avansate, lucrandu-se intens la finalizarea altarului, dar si la cota + 91 m, in zona turlei principale, precum si in zonele celorlalte turle.Concomitent se efectueaza laborioasa operatiune de punere in functiune a clopotelor si finul reglaj al acestora. Recent a fost montata structura metalica a acoperisului turlei clopotnite", explica reprezentantii Bisericii Ortodoxe Romane.In ceea ce priveste costurile viitoare, Patriarhia spune ca nu se poate estima o suma, "intrucat nu exista inca proiectele finalizate"."Cu banii existenti (104 milioane lei primiti la inceputul lunii octombrie de la Guvern) se va termina structura de rezistenta a 'catedralei la rosu', ferestrele si usile montate, acoperisul (inclusiv invelitoarea din cupru), crucile, subsolurile adiacente din vest, spatiul liturgic exterior si dependintele assimilate", adauga reprezentantii BOR.Potrivit Patriarhiei, pe 25 noiembrie va fi sfintit Altarul Catedralei, in prezenta patriarhului ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului."Pe data de 25 noiembrie noua Catedrala va fi locul cel mai important din Romania, aflata doar cu cateva zile inainte de sarbatorirea celor 100 de ani de statalitate moderna si independenta: ziua de 1 Decembrie, sarbatoarea noastra nationala.Ziua va incepe cu slujba de tarnosire (sfintirea Altarului si catapetesmei) a Catedralei Nationale (intervalul 9-10:30), care va fi urmata de slujba Sfintei Liturghii (incepand cu ora 10:30) . Alaturi de parintel ...citeste mai departe despre " Catedrala Neamului e 95% gata. Statul a platit pana acum 82 de milioane de euro " pe Ziare.com