Cati bani a dat Firea pe mastile antigripale impartite prin STB si de la cine le-a luat rapid, prin achizitie directa

Gabriela Firea anunta, luni, pe 27 ianuarie, ca va cauta solutii legale pentru cumpararea de masti sanitare de protectie, care sa le fie distribuite calatorilor din autobuzele, troleibuzele si tramvaiele STB.La acel moment, Firea a spus ca accepta inclusiv donatii pentru aceasta actiune, desi nu se asteapta realmente ca cineva sa contribuie in acest fel la protejarea populatiei de gripa.Dupa numai trei zile, pe 30 ianuarie, STB a anuntat ca din ziua urmatoare, adica de vineri, 31 ianuarie, va incepe sa puna la dispozitia calatorilor 100.000 de masti. Acestea urmau sa fie disponibile la punctele de vanzare a cartelelor si la soferi. In plus, controlorii urmau sa le ofere calatorilor mastile sanitare de protectie.Si, intr-adevar, de vineri a inceput distributia mastilor in mijloacele de transport in comun. Intrebarea este: de unde le-a luat STB, intr-un timp atat de scurt? Sa fi primit, intr-adevar, vreo donatie?Ei bine, nu! Potrivit unui raspuns formulat de Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) la solicitarea Ziare.com, articolele sanitare au fost cumparate de la un mare comerciant de profil."Pentru achizitia mastilor de protectie, au fost transmise cereri de oferta catre furnizorii de profil de pe piata. In urma selectiei de oferte (realizata de catre STB SA), au fost achizitionate, prin procedura de achizitie directa, un numar de 150.000 de bucati (respectiv 3.000 de cutii) de la SC DENTSTORE SRL, in valoare totala de 27.750 lei. (deci 9,25 lei cutia sau 0,185 lei o masca - n.red.).Mentionam ca, in aceasta perioada, pe piata se inregistreaza o cerere crescuta de astfel de masti de unica folosinta. (...)Incepand cu data de 31.01.2020, STB SA a inceput distributia a 100.000 masti de protectie de unica folosinta, atat prin conducatorii de vehicule si controlori, cat si la punctele de vanzare a legitimatiilor de calatorie.In perioada urmatoare, in functie de consum si de necesitati, urmeaza ca furnizorul sa livreze restul de 50.000 de masti de protectie, conform comenzii de achizitie", a transmis PMB la solicitarea Ziare.com.Dentstore SRL este o societate care comercializeaza articole sanitare si care are contracte cu mai multe unitati sanitare din Bucuresti si din tara.