Cati copaci si de ce se taie in Padurea Baneasa. Explicatia Garzii Forestiere si promisiuni de ministru

Inca de la jumatatea lunii decembrie, Ocolul Silvic din Bucuresti a inceput sa taie copaci din Padurea Baneasa (aflata, in parte, pe teritoriul Sectorului 1 al Capitalei).Peste o suta de bucuresteni s-au alarmat si au sunat la 112, ca sa reclame taierile. Garda Forestiera a facut controale in padure. Dar, potrivit inspectorul sef Badea Dumitrascu, aceste controale n-au scos la iveala nicio neregula."Inainte de toate, cele 24 de hectare (de pe care Ocolul Silvic Bucuresti avea aprobare sa taie 1.679 de arbori - n.red.) sunt in proprietatea publica a statului (adica apartin Romsilva, care si pazeste si intretine aceasta padure - n.red.).Acolo - conform amenajamentelor silvice - s-au executat lucrari de rarituri. Aceste rarituri au rolul ca arborii care impiedica dezvoltarea altora, de mare valoare, sa fie scosi.Se creeaza spatiu corespunzator dezvoltarii arborilor de viitor. Pentru asta se fac rariturile, repet prevazute in amenajamentele silvic.S-au executat marcarile respective (stantarea, cu un ciocan special, a bazei copacilor care urmeaza sa fie taiati - n.red.), s-au autorizat si s-au facut taierile.Autorizarea o face administratorul padurii, adica Ocolul Silvic (al Bucurestiului, in acest caz - n.red.)", a declarat inspectorul sef al Garzii Forestiere Bucuresti pentru Ziare.com.Amenajamentul silvic despre care vorbeste seful Garzii Frestiere e un plan - cuprinzand, de regula, mai multe volume - intocmit de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura. Odata aprobat, un amenajament silvic e valabil 10 ani.In amenajament sunt prevazute lucrarile pe care silvicultorii trebuie sa le execute, an de an, in padure. Acolo e scris ce si cat sa taie si sa vanda. Abaterile de la indicatiile din amenajamentul silvic sunt permise doar in situatii exceptionale. Spre exemplu, daca o calamitate s-a abatut asupra padurii.Berceanu (USR): Rariturile trebuiau facute acum 10 ani. Acum nu mai aveau rostConsilierul general Octavian Berceanu (USR), inginer silvic de profesie, spune, insa, ca rariturile facute in ultima luna in Padurea Baneasa nu erau necesare."Spatiu era suficient acolo. Oricum, varsta padurii pana la care se fac rarituri este deja