Caz incredibil in Justitie: OMV, condamnata in baza unei sentinte copy-paste

"Desfiinteaza in totalitate sentinta apelata si trimite cauza primei instante pentru rejudecare", au decis magistratii Curtii de Apel Ploiesti in dosarul lui Marian Furcelea, un baiat de 9 ani, din Aricestii Rahtivani, gasit mort langa o sonda.Motivul pentru care dosarul a fost trimis spre rejudecare este ca judecatorul de la Judecatoria Ploiesti ar fi copiat cuvant cu cuvant sentinta data in alt dosar, respectiv la un accident rutier."La examenul efectiv declansat de Curte din oficiu si punctual al fiecarei fraze ce compun partea expozitiva se constata ca aceasta a fost copiata integral, rand cu rand (...) rezulta deci fara putinta de tagada ca, pe de o parte, nu exista o analiza proprie si motivare a judecatorului fondului care sa justifice solutia adoptata cu privire la latura penala, iar pe de alta parte, incadrarea juridica a faptei si corespondentul ei in elementele circumstantelor de fapt privesc alt inculpat, alta victima, decedata intr-un accident rutier produs prin coliziunea a doua autovehicule la o alta data si intr-un alt loc decat cel care face obiectul cauzei", se arata in motivarea Curtii de Apel Ploiesti.Potrivit sursei citate, "copierea integrala adica cuvant cu cuvant a partii expozitive a rechizitoriului semnifica insusirea nepermisa si subiectiva a punctului de vedere al acuzarii, lipsa analizei si a rationamentului logico-juridic propriu precum si partialitatea judecatorului care a refuzat efectiv examinarea cauzei prin prisma probelor si apararilor formulate in fata sa.In egala masura, singura fraza care nu a fost copiata din rechizitoriu este cea care priveste incadrarea in drept a faptei inculpatei, insa aceasta priveste alte parti din alta cauza penala".In fapt, cealalta cauza penala la care se face referire este un accident rutier."In drept, fapta inculpatei care, in noaptea de 25/26.09.2014, nu a respectat dispozitiile legale si masurile de prevedere privitoare la regimul circulatiei rutiere, in sensul ca a stationat involuntar ansamblul auto format din cap tractor cu numarul de inmatriculare (...) si semirecomarca B (...) pe DN 1, in afara localitatii (...), pe partea carosabila, fara a lua masuri pentru reme ...citeste mai departe despre " Caz incredibil in Justitie: OMV, condamnata in baza unei sentinte copy-paste " pe Ziare.com