Cazare mai scumpa de 30 de ori in Alba Iulia de 1 Decembrie - 2 nopti costa si 11.000 de lei

Astfel, un apartament de 60 de metri patrati, cu un dormitor si o camera de zi, cu o bucatarie utilata complet si cu o baie cu articole de toaleta gratuite, amplasat intr-unul din blocurile din "zona zero", avand vedere spre Parcul Unirii, unde se vor desfasura principalele manifestari, este disponibil in perioada 30 noiembrie - 2 decembrie pentru suma de 11.659 de lei.Acelasi apartament poate fi inchiriat, potrivit informatiilor furnizate de booking, pentru doua nopti la acest sfarsit de saptamana pentru aproape 400 de lei. Un calcul simplu arata ca pretul solicitat pentru weekend-ul de Ziua Nationala este mai mare de 29 de ori decat acum.Situat in aceeasi zona, un alt apartament pentru care se solicita 6.436 de lei de Ziua Nationala poate fi inchiriat in mod normal, pentru doua nopti, cu 476 de lei.In general, de 1 Decembrie, cele cateva garsoniere care mai pot fi inca inchiriate in Alba Iulia au preturi de 4.000-5.500 de lei.Hotelurile, pensiunile si motelurile din Alba Iulia si orasele invecinate au deja camerele rezervate de luni de zile, pentru multe dintre acestea fiind si achitate sumele cerute.O exceptie este un hotel de patru stele din Alba Iulia care mai are disponibil un apartament pentru care se va desfasura o licitatie pana in 15 noiembrie, cu pretul pornind de la 500 de euro. Banii obtinuti ar urma sa fie virati pentru organizarea unei petreceri de Craciun pentru copiii unei gradinite.Langa Alba Iulia mai erau disponibile vineri doua camere la cel mai mare complex de golf din tara, un sejur de doua nopti in perioada 30 noiembrie - 2 decembrie, cu micul dejun si cina incluse, precum si cu o serie de alte facilitati, fiind la un pret de 3.087 de lei.Autoritatile din Alba Iulia, un oras de 65.000 de locuitori, estimeaza ca in minivacanta de Ziua Nationala, cu precadere in 1 decembrie, vor veni in oras peste 100.000 de vizitatori. Numarul locurilor din unitatile hoteliere este de aproximativ o mie.Vezi si:Recorder.ro: Politist, centenar. Ce se intampla cand politia locala face cultura pe bani publiciMii de clujeni au asistat la un spectacol de reconstituire istorica dedicat Unirii, cu ocazia Centenaru ...citeste mai departe despre " Cazare mai scumpa de 30 de ori in Alba Iulia de 1 Decembrie - 2 nopti costa si 11.000 de lei " pe Ziare.com