Cazul domnului Lazaroiu: Gardienii Constitutiei incalca Constitutia. CCR e acuzata ca face "abuz de drept"

Astfel, paradoxal, in Romania "gardienii Constitutiei incalca Constitutia si numai ei pot sa constate incalcarea Constitutiei", dupa cum subliniaza profesorul universitar Ioan Stanomir.Pentru cei care nu sunt foarte familiarizati cu evolutia situatiei domnului Lazaroiu, punctam mai intai cateva dintre momentele importante.In al zecelea an de mandat, desi Constitutia prevede maxim 9Petre Lazaroiu a fost numit la CCR pe 16 septembrie 2008 pentru un rest de mandat de doi ani, rezultat al decesului altui judecator constitutional. In data de 2 iunie 2010, Lazaroiu a fost reinvestit prin decret prezidential cu un nou mandat, de data aceasta complet, de 9 ani, care ar urma sa expire in iunie 2019.Constitutia Romaniei spune explicit la art.142 urmatoarele: "Curtea Constitutionala se compune din noua judecatori, numiti pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit".Sesizata de Opozitia parlamentara, Curtea Constitutionala a decis in martie anul acesta ca articolul 68 din legea de functionare a CCR, in baza caruia Petre Lazaroiu fusese reinvestit, era neconstitutional.Articolul respectiv prevedea ca " (3) In cazul in care perioada pentru care a fost numit noul judecator, potrivit alin. (2), este mai mica de 3 ani, acesta va putea fi numit, la reinnoirea Curtii Constitutionale, pentru un mandat complet de 9 ani".Decizia 136/2018, care este "definitiva si general obligatorie", a fost pronuntata in data de 20 martie 2018. Ea este aplicabila din data de 4 mai, adica la 45 de zile de la emiterea ei.Astfel, conform art.31 (3) din Legea 47/1992, "Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare constatate ca fiind neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale (...) Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept".Ulterior, Parlamentul a luat act de decizia CCR si a modificat legea de functionare a Curtii, abrogand art. 83 alin. 3, in baza caruia a fost reinvestit Petre Lazaroiu.Legea 168 / 2018 a fost promulgata de presedinte si a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 12 iulie, intrand astfel in vigoare.