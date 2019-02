Cazul Kovesi, judecat cu prioritate de CEDO: Procesul a aparut pe portalul instantei europene

"Curtea a decis sa trateze cu prioritate prezenta cauza in temeiul art. 41 din Regulamentul Curtii", se arata in comunicarea CEDO obtinuta de Ziare.com, la inceputul lunii februarie.Detalii despre acest proces pot fi accesate pe site-ul CEDO: "Application no. 3594/19 Laura Codruta KOVESI against Romania lodged on 28 December 2018"Sursa: Site CEDOSursa: Site CEDOCiteste si: Document exclusiv - Dovada admiterii in principiu a sesizarii facute de L.C. Kovesi la CEDOPana pe 19 martie, partile pot ajunge la o solutionare pe cale amiabila (friendly settlement) a litigiului in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului. Daca doreste intelegerea, Guvernul trebuie ca in acest termen sa comunice care este propunerea concreta pe care o face dnei Kovesi.Daca pana pe 19 martie nu se ajunge la o solutie amiabila, Guvernul de la Bucuresti are la dispozitie 6 saptamani sa trimita la CEDO observatiile sale, adica propria aparare.Ce reclama KovesiAmintim ca Laura Codruta Kovesi sustine in plangerea adresata CEDO ca procedura de revocare a incalcat drepturile omului pentru ca nu a avut calitatea de parte in conflictul solutionat de instanta constitutionala, nu a fost citata in fata Curtii Constitutionale si nu a avut posibilitatea de a avea cel putin calitatea de intervenienta pentru a exprima un punct de vedere in apararea sa.In plus, deciziile CCR nu pot fi contestate, potrivit legislatiei din Romania."Am formulat in luna decembrie 2018 o plangere, in nume personal, la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in care am aratat ca au fost incalcate mai multe drepturi prevazute in Conventia Europeana a Drepturilor Omului in ceea ce priveste revocarea din functia de procuror sef al DNA ca urmare a Deciziei nr.358 din 30 mai 2018 pronuntata de Curtea Constitutionala", a declarat Kovesi.In 30 mai 2018, Curtea Constitutionala a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis, generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. ...citeste mai departe despre " Cazul Kovesi, judecat cu prioritate de CEDO: Procesul a aparut pe portalul instantei europene " pe Ziare.com