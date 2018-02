Cazul Microsoft: De ce au scapat cei 7 ministri de acuzatiile DNA

Sefa DNA si procurorul general au sesizat Inspectia Judiciara in cazul anchetatoarei care a instrumentat dosarul, Mihaiela Iorga Moraru. Procurorul a declarat ca nu are nimic sa-si reproseze.Doi fosti ministri ai Comunicatiilor, Gabriel Sandu si Valerian Vreme , sunt singurii demnitari implicati in afacerea Microsoft care au ajuns in instanta. Sandu a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare si mai are un dosar pe rol. In acelasi timp, alti sapte fosti ministri au scapat de acuzatii dupa ce faptele s-au prescris sau nu s-au sustinut: Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu.Inspectia Judiciara ar putea lamuri cazulProcurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a anuntat, vineri, ca a sesizat Inspectia Judiciara pe 20 septembrie 2017, in cazul procuroarei care a instrumentat acest dosar, Mihaiela Moraru Iorga. Sesizarea era cu privire la savarsirea abaterii disciplinare de exercitare a functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta."Sesizarea priveste mai multe aspecte, printre care si modul de instrumentare a cauzei mentionate anterior", se arata pe pagina de Facebook a Ministerului Public.O solicitare similara fusese facuta pe 17 iulie 2017 de sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Cererea DNA privea efectuarea urmaririi penale in personam dupa implinirea termenului de prescriptie, dar si cu privire la alte aspecte legate de modul de efectuare/neefectuare a unor acte.Mihaiela Moraru Iorga a fost principalul anchetator in cazul Microsoft. In acest dosar a lucrat initial si procurorul DNA Marius Catalin Vartic, care a fost numit din iulie 2016 la sefia Departamentului pentru Lupta Antifrauda (DLAF).Cum a debutat Dosarul MicrosoftTotul incepe pe 26 septembrie 2014, atunci cand DNA a cerut ridicarea imunitatii in cazul a noua fosti ministri (Educatie, Finante, Comunicatii si SGG): Gabriel Sandu, Valerian Vreme, Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu.O luna mai tarziu, pe 28 octombrie 2014, au fost facute primele retineri: fostul ministru al Comunicatiilor, Gabriel Sandu, fostul primar al orasului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, si milionarii Dorin Cocos si Nicolae Dumitru ("Niro"). Cazul a fost denumit "Mic ...citeste mai departe despre " Cazul Microsoft: De ce au scapat cei 7 ministri de acuzatiile DNA " pe Ziare.com