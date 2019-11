Cazul Puiu Popoviciu: Statul roman ar putea cere chirie pentru cele 224 ha pe care au fost construite Mall Baneasa si Ambasada SUA

Este vorba de cele 224,6 de hectare care au facut obiectul infractiunilor din dosarul in care omul de afaceri Puiu Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de inchisoare, pentru frauda cu terenurile Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV).Puiu Popoviciu a fugit in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ doi ani.Pe terenul care trebuie sa revina in proprietatea statului este construita Ambasada SUA, mai multe centre comerciale, cum ar fi Mall Baneasa, Mobexpert , Brico Depot, Emag, Carrefour , Ikea, dar si un cartier de lux.Decizia in acest caz a fost luata in decembrie 2018, de judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran, care a solutionat latura civila a acestui proces. Decizia nu este definitiva.Iata hotararea instantei - Decizie CAB: 224 de hectare detinute de Puiu Popoviciu se intorc la stat. Ambasada SUA si multe centre comerciale sunt pe terenMotivarea acestei sentinte a fost publicata in aceasta luna.Magistratul arata ca reprezentantii statului roman vor putea cere chirii in cazul cladirilor construite pe teren.Donatia Mariei BibescuPotrivit sentintei, terenurile au fost donate statului roman in 1929 de Maria Bibescu - fiica fostului domnitor Gheorghe Bibescu - cu o conditie, ca in zona sa se dezvolte doar activitati de invatamant superior agricol de medicina veterinara, dar si de cercetare stiintifica."Terenul si constructiile denumite Ferma Baneasa au intrat in domeniul public al statului, neputandu-li-se schimba - in niciun fel si in niciun mod - destinatia datorita stipulatiilor din actul de donatie, care a stat la baza constituirii dreptului de proprietate al statului," explica magistratul."In mod fundamental, s-a stabilit ca terenul si cladirile aflate pe acesta fac parte din proprietatea publica a statului, care, potrivit Constitutiei Romaniei, este inalienabila, insesizabila si imprescriptibila," precizeaza judecatorul.InfractiunileInstanta atrage atentia ca sefii USAMV care administrau acest teren aveau doar un drept de folosinta asupra acestuia si nu trebuiau sa-l foloseasca pentru a se asocia cu firmele controlate de Puiu Popoviciu."Incalcarile flagrante ale d ...citeste mai departe despre " Cazul Puiu Popoviciu: Statul roman ar putea cere chirie pentru cele 224 ha pe care au fost construite Mall Baneasa si Ambasada SUA " pe Ziare.com