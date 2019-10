Cazul retrocedarilor de pe litoral: Inculpatii, in frunte cu Radu Mazare, au functionat ca o veritabila organizatie de tip mafiot

Argumentul de mai sus apare in motivarea Inaltei Curti in celebrul caz al "Retrocedarilor de pe litoral", in care fostul primar al orasului Constanta Radu Mazare a fost condamnat la 9 ani de inchisoare.Judecatorii din acest caz, Ionut Matei, Ioana Bogdan si Ioana Alina Ilie, au motivat intreaga sentinta pe 415 pagini.In urma acestei decizii, 32 de persoane au fost gasite vinovate, s-au dat sentinte totale de 120 de ani de inchisoare, iar zeci de hectare de teren s-au intors in proprietatea statului roman sau a orasului Constanta."Conlucrarea in acest caz dintre asa-zisii cesionari de drepturi si reprezentantii autoritatilor locale, ce a implicat folosirea unor acte false intocmite in deplina cunostinta de cauza de notari, este emblematica pentru asocierea infractionala constituita la nivelul municipiului, care a functionat ca o veritabila organizatie de tip mafiot si al carei scop a fost devalizarea patrimoniului acestui municipiu in beneficiul unor terti," motiveaza Inalta Curte.Citeste o analiza Ziare.com despre acest dosar - Dosarul Retrocedarilor de pe litoral: 10 ani de procese, un an pana la prescriere, condamnari de 120 de ani! Statul nu s-a constituit parte civilaPrecedentul Nastase - "Zambaccian"Este pentru a doua oara cand termenul de "mafiot" apare mentionat in motivarea unei sentinte date intr-un caz de mare coruptie.In iulie 2014, un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte (Ionut Matei, Ioana Bogdan, Angela Dragne, Luminita Livia Zglimbea si Cristina Rotaru) aratau, in motivarea deciziei din dosarul "Zambaccian", ca fostul premier Adrian Nastase a vrut sa obstructioneze aflarea adevarului si ca a actionat "in cel mai pur stil mafiot".Radu Mazare, rol cheiePotrivit magistratilor, in acest grup infractional de la Constanta rolul principal l-a avut chiar Radu Mazare."Rolul cel mai important l-a avut inculpatul Mazare, care in calitate de primar a emis actele in baza carora vaste suprafete de teren au iesit in mod nelegal din patrimoniul municipiului, aproband totodata cele mai multe dintre referatele comisiei si alte inscrisuri din procedura.Acesta a folosit procedurile prevazute de Legea 10/2001 doar ca pretext pentru devalizarea patrimoniulu ...citeste mai departe despre " Cazul retrocedarilor de pe litoral: Inculpatii, in frunte cu Radu Mazare, au functionat ca o veritabila organizatie de tip mafiot " pe Ziare.com