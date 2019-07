CCR a admis conflictul Parlament-ICCJ privind completurile specializate. Cine ar putea sa scape

Potrivit unor surse Ziare.com, decizia de admitere a fost luata cu 5 voturi "pentru" si 4 "impotriva". Impotriva au votat Livia Stanciu, Simina Tanasescu, Daniel Morar si Mona Pivniceru.Cine scapaConcret, intra sub incidenta deciziei CCR cauzele judecate pana la 1 ianuarie 2019, in masura in care nu au fost solutionate definitiv.Intr-o reactie rapida, cei de la USR au declarat ca decizia Curtii este o "lovitura devastatoare" care ii scapa pe "infractorii din partidele de la putere" de raspunderea penala.Cei de la USR arata si cine ar putea fi beneficiarii:"De decizia de astazi a CCR ar putea beneficia toti cei judecati si condamnati pentru fapte de coruptie de un complet de trei judecatori in perioada 2003-2019. Pe lista se afla Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, Darius Valcov, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare cu executare, Viorel Hrebenciuc, condamnat in prima instanta la 2 ani de inchisoare cu executare, Radu Mazare , condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare, baronul de Constanta Nicusor Constantinescu, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare, Dan Sova si multi altii", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Surse citate de Ziare.com sustin insa ca din aceasta lista ar lipsi Liviu Dragnea pentru ca decizia CCR nu va produce in cazul sentintei sale definitive.Aceasta a fost a 6-a oara cand sesizarea a fost discutata de magistratii CCR, insa pana acum au tot amanat.Si la sedinta de azi sefa Inaltei Curti, Cristian Tarcea, a ridicat mai multe exceptii, legate de schimbarea componentei CCR, a judecatorului raportor, a sefului Camerei Deputatilor si a sesizarii CJUE.Cristina Tarcea sustine ca primele concluzii care au fost puse in acest caz, au fost sustinute in fata altui Plen, iar intre timp s-a schimbat componenta CCR. In plus, a fost schimbat judecatorul raportor din acest caz. Tarcea spune ca magistratul asistent i-a spus ca noul judecator raportor este presedintele CCR, Valer Dorneanu, si a invocat o exceptie, potrivit careia presedintele CCR nu poate fi judecator raportor, cu atat mai mult cu cat nu si-a insusit raportul anterior.Sefa ICCJ a ridicat si o alta exc ...citeste mai departe despre " CCR a admis conflictul Parlament-ICCJ privind completurile specializate. Cine ar putea sa scape " pe Ziare.com