CCR a admis partial sesizarile la Codul de procedura civila

CCR precizeaza, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata, constatand ca dispozitiile art. I pct. 37 si pct. 58 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. In schimb, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca art. III pct. 3 si pct. 4 din actul normativ sunt neconstitutionale.Conform aceleiasi surse, deciziile au fost luate cu unanimitate de voturi."In privinta solutiei de admitere (...), Curtea a statuat ca este inadmisibil ca, in corpul uneia si aceleiasi legi, aceeasi sintagma, respectiv 'data intrarii in vigoare a prezentei legi', cuprinsa in doua articole succesive, aflate, la randul lor, intr-o stransa interconexiune, sa aiba doua intelesuri diferite, avand in vedere ca aceasta vizeaza atat Legea nr. 2/2013, cat si prezenta lege supusa controlului de constitutionalitate. Aceasta formulare imprecisa duce la retroactivitatea normei procedural civile, in sensul ca ar urma sa confere o cale extraordinara de atac pentru hotararile definitive pronuntate anterior Deciziei Curtii Constitutionale nr. 369 din 30 mai 2017 (...), asadar, in cauze deja finalizate; in aceste conditii, norma juridica contravine art. 1 alin. (5) in componenta sa privind securitatea raporturilor juri-dice si art. 15 alin. (2) din Constitutie", se arata in comunicat.CCR a mai constatat ca textul criticat pare sa conditioneze aplicarea deciziei din 30 mai 2017 de faptul ca data pornirii procesului civil sa fie ulterioara publicarii in Monitorul Oficial si, totodata, sa stabileasca faptul ca hotararile pronuntate dupa publicarea deciziei devin susceptibile de recurs in temeiul legii supuse controlului de constitutionalitate."Totodata, Curtea a apreciat ca dispozitiile legale criticate nu stabilesc in mod clar raportul in care se afla cu dispozitiile Codului de procedura civila referitoare la aplicarea in timp a legilor si omit sa reglementeze competenta de judecata a recursurilor formulate dupa 20 iulie 2017, drept pentru care, si din aceasta perspectiva, a constatat incalcarea art. 1 alin. (5) din Constitutie", se mentionea