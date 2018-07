CCR a amanat pentru septembrie si dezbaterile asupra sesizarilor pe Legile Justitiei

Astfel, plenul Curtii Constitutionale va dezbate in septembrie sesizarea PNL si USR asupra modificarii Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, obiectia presedintelui Klaus Iohannis la Legea 317/2004 privind organizarea CSM.A treia lege, in prag de promulgareCea de-a treia lege din pachetul Legilor Justitiei, privind modificarile aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, se afla in acest moment in faza de promulgare. Asta dupa ce Curtea Constitutionala a respins, sapatamana trecuta, ultima sesizare a presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara.Legea a fost respinsa de trei ori de Parlament in forma trimisa de seful statului la reexaminare si a fost contestata la CCR atat de catre Klaus Iohannis, cat si de PNL si USR, sesizarile acestora fiind respinse.Recomandarile Comisiei de la VenetiaComisia de la Venetia a publicat, vineri, un punct de vedere transant, care desfiinteaza modificarile pe care PSD-ALDE le-a adus Legilor Justitiei si prin care, spune forul european, este subminata independenta judecatorilor si procurorilor romani si increderea publicului in sistemul judiciar.Astfel, Comisia cere puterii politice de la Bucuresti sa nu puna in aplicare aceste modificari, mai ales cele privind numirea si revocarea procurorilor-sef.Sesizari in seriePe 11 iulie, PNL si USR au sesizat CCR cu privire la modificarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, cerand judecatorilor CCR sa ceara opinia Curtii de Justitie a UE referitor la unele intrebari preliminare cu privire la respectarea principiilor statului de drept.Totodata, PNL a reiterat solicitarea adresata Curtii Constitutionale de a tine cont de evaluarea Comisiei de la Venetia asupra modificarilor aduse Legii 303/2004, respectiv de a suspenda solutionarea cauzelor aflate pe rolul CCR pana la publicarea analizei Comisiei de la Venetia.Senatul a adoptat, pe 10 iulie, decizional, in forma initiala, proiectul care modifica Legea 303/2004 privind Statutul procurorilor si judecatorilor, respingand astfel cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis.CCR a amanat discutia si asupra sesizarii lui Ioha ...citeste mai departe despre " CCR a amanat pentru septembrie si dezbaterile asupra sesizarilor pe Legile Justitiei " pe Ziare.com