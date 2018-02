In unanimitate, magistratii CCR au admis 5 dintre punctele de neconstitutionalitate din sesizarile PNL si ICCJ.Senatul a adoptat, in 21 decembrie 2017, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, printre cele mai importante prevederi fiind cea referitoare la Inspectia Judiciara, care va functiona ca structura cu personalitate juridica in cadrul CSM.Curtea Constitutionala s-a pronuntat pana acum pe contestatiile la modificarile legilor 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara.In ceea ce priveste modificarile la Legea 303/2004 privind statutul magistratilor, Curtea Constitutionala a Romaniei a decis ca mai multe dispozitii sunt neconstitutionale si a cerut redefinirea erorii judiciare si a relei credinte, dar si a gravei neglijente.Legat de modificarilor aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, CCR a admis partial criticile de neconstitutionalitate. Curtea a stabilit insa ca nu este nicio problema de neconstitutionalitate legat de infiintarea unei sectii speciale pentru anchetarea procurorilor si judecatorilor.Citeste si:CCR amana decizia pe legea care le permite parlamentarilor si primarilor sa faca afaceri pe persoana fizicaUSR, noi sesizari la CCR privind Legile Justitiei: Facem apel public la PNL sa semnezeCea mai importanta decizie luata de CCR pe Statutul magistratilor. Iata lista completa a exceptiilor admise ...citeste mai departe despre " CCR a decis: Legea CSM este partial neconstitutionala si se intoarce in Parlament impreuna cu celelalte Legi ale Justitiei " pe Ziare.com