CCR a declarat neconstitutionala legea de infiintare a Fondului Suveran, proiect sustinut intens de Dragnea

CCR a judecat, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii S.A., precum si pentru modificarea unor acte normative, formulata de 51 de deputati ai Uniunii Salvati Romania, ai Partidului Miscarea Populara si de deputati neafiliati, obiectia de neconstitutionalitate formulata de 66 de deputati PNL, precum si sesizarea formulata de presedintele Klaus Iohannis.In 4 iulie, presedintele Iohannis a sesizat CCR asupra legii, aratand ca o astfel de decizie trebuie sa se regaseasca intr-un act al administratiei centrale, nu intr-o lege adoptata de Parlament."Din faptul ca statul are calitatea de unic actionar pe toata durata existentei FSDI, iar scopul infiintarii FSDI este acela de a dezvolta si finanta din fonduri proprii si din fonduri atrase proiecte de investitii rentabile si sustenabile rezulta ca FSDI este o societate ce va desfasura o activitate comerciala, persoana juridica de drept public in sensul art. 191 alin. (2) din Codul Civil.Prin urmare, infiintarea unei societati pe actiuni trebuia realizata printr-un act al autoritatilor administratiei publice centrale, iar nu prin lege", arata presedintele Klaus Iohannis in sesizarea trimisa CCR.Proiectul Fondului SuveranLegea privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - initiata de PSD-ALDE - a fost adoptata de Parlament in 6 iunie, iar potrivit acesteia din Fondul Suveran vor face parte 33 de companii de stat, printre care Engie Romania S.A., Societatea de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice - Elecrtica S.A., E.ON Energie Romania S.A., OMV Petrom S.A, Telekom Romania Communication S.A., Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A., Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. Chimcomplex S.A., Antibiotice S.A., Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridiciat si Recipientelor sub Presiune S.A., Compania Nationala Loteria Romana S.A., IAR S.A. si Compania Nationala Unifarm S.A.Actionarul fondului va fi statul roman, in timp ce capitalul social se va ridica la 9 miliarde de lei.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustinea ca infiintarea Fondului Suveran va ajuta la dezvoltarea infrastructurii mari si la reindustrializarea Romaniei, va aduce investitii in agricultura, va genera foarte multe lo