CCR a motivat de ce este neconstitutionala legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare, sustinuta de Dragnea. Se pregateste o HG

Proiectul de infiintare al Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii este unul din proiectele sustinute intens de liderul PSD, Liviu Dragnea.Curtea Constitutionala a constatat ca infiintarea Fondului este expresie unei operatiuni juridice cu caracter individual, aplicabila unui singur caz expres determinat, iar societatea constituita, desi nu dispune de prerogative de putere publica, presteaza un serviciu public, situatie in care ii sunt aplicabile prevederile art.191 alin. (2) din Codul civil, fiind asadar o persoana juridica de drept public, potrivit Agerpres.CCR a mai constatat ca, potrivit cadrului normativ in vigoare, infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, ca societate pe actiuni, se poate realiza doar prin hotarare a Guvernului, act cu caracter administrativ prin care se aproba si actul constitutiv al societatii."Ca urmare a constatarii viciilor de neconstitutionalitate extrinseca determinate de incalcarea dispozitiilor mentionate mai sus, in special a celor privind rolul Parlamentului, Curtea apreciaza ca nu mai este necesara examinarea criticilor de neconstitutionalitate extrinseca raportate la principiul bicameralismului parlamentar si nici a criticilor de neconstitutionalitate intrinseca formulate de autorii obiectiei de neconstitutionalitate", se precizeaza in motivare.Reactiile din PSD"Urmeaza sa ne clarifice Curtea Constitutionala. (...) Cred ca in doua saptamani din momentul in care apare (motivarea, n.r.), apare si Fondul, dupa ce apare motivarea", a declarat, saptamana trecuta, Valcov la Romania TV. Fostul ministru de Finante este in prezent consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului.Pe 19 iulie, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii va fi infiintat printr-o hotarare de guvern, dupa ce Curtea Constitutionala a anuntat ca nu este posibil acest lucru prin intermediul unei legi."Dupa decizia Curtii Constitutionale, pasii urmatori sunt la nivel de guvern - emiterea unei ordonante pentru a crea cadrul legal general pe care Curtea l-a considerat necesar, iar pasul urmator va fi emite ...citeste mai departe despre " CCR a motivat de ce este neconstitutionala legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare, sustinuta de Dragnea. Se pregateste o HG " pe Ziare.com