CCR a validat rezultatul referendumului din 26 mai

Sursele citate au mentionat totodata ca au fost respinse si cele cinci contestatii referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului.Pe 12 iunie, judecatorii constitutionali au decis amanarea dezbaterii, dupa ce pe rolul CCR fusese inregistrata o contestatie in care se cerea infirmarea rezultatelor referendumului.Potrivit art. 146 lit. i) din Constitutie, CCR "vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia".De asemenea, art. 46, 47 din Legea 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, prevede ca plenul CCR decide, cu o majoritate de doua treimi, asupra valabilitatii referendumului.Hotararea Curtii Constitutionale stabileste daca a fost respectata procedura pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia. Inaintea publicarii in Monitorul Oficial, hotararea se prezinta Camerei Deputatilor si Senatului, intrunite in sedinta comuna.Pe 3 iunie, Biroul Electoral Central a anuntat rezultatele finale ale referendumului din 26 mai.La prima intrebare, privind interzicerea amnistiei si gratierii pentru infractiuni de coruptie, numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "da" a fost de 6.459.383, in timp ce pentru "nu" au optat 1.059.678. Numarul voturilor nule: 403.530.La intrebarea a doua, referitoare la interzicerea adoptarii de catre Guvern a ordonantelor de urgenta in domeniul infractiunilor, pedepselor si al organizarii judiciare, corelata cu dreptul altor autoritati constitutionale de a sesiza direct CCR cu privire la ordonante, numarul voturilor valabil exprimate la raspunsul "da" a fost de 6.477.865, iar pentru "nu" - 1.038.916. Numarul voturilor nule: 407.088.