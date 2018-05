CCR admite sesizarea Guvernului: Kovesi ar fi trebuit revocata de Iohannis

Curtea Constitutionala a decis ca exista un conflict institutional intre Executiv si Presedintie.CCR sustine ca Laura Codruta Kovesi ar fi trebuit revocata de presedintele Klaus Iohannis, transmit televiziunile de stiri.Acum ramane de vazut cum vor motiva judecatorii CCR aceasta decizie.Ce spune IohannisInainte cu putin timp ca CCR sa anunte hotararea luata in acest caz, presedintele Klaus Iohannis a precizat ca, "indiferent ce va decide curtea, voi astepta decizia, motivatia, voi citi si voi actiona in consecinta".Ce urmeazaJudecatorul Cristi Danilet, fost membru al CSM, a precizat intr-o interventie telefonica la Digi24 ca trebuie asteptata motivarea deciziei de azi a Curtii, pentru a se putea stabili ce se intampla in continuare, insa, daca in motivare va scrie ca presedintele Romaniei trebuie doar sa ia act de propunerea ministrului Justitiei, atunci va trebui sa dea curs solicitarii si sa o revoce pe Laura Codruta Kovei.Desi CCR nu are un termen limita pentru redactarea motivarii, este de asteptat sa se procedeze cu celeritate, datorita importantei subiectului, a mai spus acesta."In acest moment, eu nu mai vad niciun rost al CSM in procedura de revocare, totul ramane la mana ministrului Justitiei. Prin aceasta decizie se regandeste statutul procurorilor din Romania", a mai punctat judecatorul Cristi Danilet.Citeste si Va scoate CCR Romania din UE? Miza reala a decizieiCe au sustinut Toader si Administratia Prezidentiala Amintim ca, pe 10 mai, atat ministrul Justitiei, cat si Presedintia si-au sustinut punctele de vedere."Faptul ca presedintele Romaniei nu are drept de veto. Daca presedintele isi exercita pe nelegalitatea procedurii, atunci cere ministrului sa reevalueze cererea sa indeplineasca conditiile legale. Acum nu se pune problema nelegalitatii ca presedintele nu a invocat asa ceva, ci oportunitatea politica prin declaratiile verbale.In opinia noastra, presedintele Romaniei, abordand procedura de revocare, a inteles pur si simplu sa blocheze procedura de revocare. A oferit un raspuns politic, de oportunitate. Insa acceptarea acestei oportunitati ar insemna sa consacram inversul a ceea ce se scrie in Constitutie.In opinia noastra, rolul presedintelului in procedura de numire si de revocare nu poate fi si nu este unul politi ...citeste mai departe despre " CCR admite sesizarea Guvernului: Kovesi ar fi trebuit revocata de Iohannis " pe Ziare.com