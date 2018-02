De-a lungul anilor, mai multi parlamentari au fost sanctionati de ANI pentru conflict de interese, inclusiv unii dintre membrii Comisiei Juridice, care a adoptat prima modificarile la lege, aminteste Digi24.La inceputul lui decembrie, Parlamentul a adoptat, la initiativa deputatului PSD Florin Iordache, modificarea legii ANI, care prevede ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor descoperiti de Agentia Nationala de Integritate in conflict de interese in perioada 2007 - 2013 inceteaza de drept."Interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor in temeiul art. 25 pe baza rapoartelor de evaluare, intocmite de Agentia Nationala de Integritate si care au constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese in perioada 2007 - 2013, pana la intrarea in vigoare a legii nr. 219/2013 pentru modificarea si completarea legii nr. 96/2013 privind statutul deputatilor si al senatorilor, inceteaza de drept", se arata in initiativa legislativa inregistrata la Parlament de Florin Iordache pe 21 noiembrie si intrata in dezbatere in procedura de urgenta.Liberalii au depus la Curtea Constitutionala sesizarea privind modificarile la Legea de functionare a ANI.In sesizarea depusa, PNL reclama incalcarea reglementarilor legale privind normele de tehnica legislativa, a competentei Camerelor, precum si principiul neretroactivitatii legii civile.Liberalii mai arata ca dispozitiile sunt neconstitutionale pentru ca incalca principiul colaborarii loiale intre autoritatile si institutiile publice din Romania.- continua - ...citeste mai departe despre " CCR salveaza parlamentarii care au fost declarati in instanta vinovati de conflict de interese " pe Ziare.com