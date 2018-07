Ce a insemnat pentru caracatita coruptiei mandatul DNA de cinci ani, o luna si 24 de zile al Laurei Codruta Kovesi

Dintre acestia au fost condamnati definitiv 37, dupa cum urmeaza: 9 ministri si fosti ministri, 21 deputati, 6 senatori si 1 membru al Parlamentului European. In aceeasi perioada, valoarea masurilor asiguratorii institutite de DNA a fost de peste 2 miliarde Euro.Impactul deciziilor CCRZiare.com a facut o analiza a principalelor anchete deschise in timpul mandatului Laurei Codruta Kovesi, precum si a modului in care au fost solutionate. Mandat care incepe cu data de 15 mai 2013, atunci cand Traian Basescu a semnat decretul de numire a Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror -sef DNA.Potrivit datelor statistice, numarul rechizitoriilor a crescut in fiecare an din 2013. Spre exemplu, in anul 2016, a fost o crestere a numarului de rechizitorii cu 72% fata de 2012. In 2017 insa, amploarea anchetelor DNA scade, dupa ce CCR da mai multe decizii - in februarie 2016 stabileste ca ofiterii SRI nu mai pot face acte de urmarire penala in dosarele penale, iar in iunie 2016 dezincrimineaza partial infractiunea de abuz in serviciu.Foto: pna.roSimilar, numarul inculpatilor trimisi in judecata a crescut in fiecare an, dar scade in 2017.Foto: pna.ro2013: Dragnea, judecatCel mai mediatizat dosar al DNA care a fost trimis in judecata, pe 7 octombrie 2013, este cel al liderului PSD, liviu Dragnea, in dosarul Referendumului pentru demiterea lui Traian Basescu.Foto: Facebook /Liviu DragneaOdata cu venirea in functie a Laurei Codruta Kovesi, la sfarsitul lunii mai 2013, incep anchete cu nume sonore: cazul fostului director general al Antena Group, Sorin Alexandrescu, al primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, cazul judecatorilor implicati in anularea condamnarii lui Dinel Staicu, sefi de directii sau magistrati.In perioada septembrie - decembrie 2013, vin alte anchete cu nume grele si trimiteri in judecata: fostul europarlamentar Adrian Severin, presedintele Consiliului Judetean Harghita, Csaba Borboly, fostul ministru al Apararii, Corneliu Dobritoiu, fostul ministru al Transporturilor, Miron Mitrea, deputatul Gheorghe Coman.Atentia se muta pe Inalta CurteIn aceasta perioada la Inalta Curte se dau si pronuntari in mai multe dosare facute de DNA in timpul mand ...citeste mai departe despre " Ce a insemnat pentru caracatita coruptiei mandatul DNA de cinci ani, o luna si 24 de zile al Laurei Codruta Kovesi " pe Ziare.com