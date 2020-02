CE atrage atentia ca Romania nu a luat masuri pentru combaterea spalarii banilor

Normele privind combaterea spalarii banilor sunt cruciale in lupta impotriva spalarii banilor si a finantarii terorismului. Recentele scandaluri de spalare a banilor au evidentiat necesitatea unor norme mai stricte la nivelul UE. Lacunele legislative dintr-un singur stat membru afecteaza intreaga UE. Din acest motiv, normele UE ar trebui sa fie puse in aplicare si supravegheate in mod eficient, pentru a combate criminalitatea si a asigura protectia sistemului financiar.Toate statele membre aveau obligatia de a transpune normele cuprinse in cea de-a 5-a Directiva privind combaterea spalarii banilor pana la 10 ianuarie 2020. Comisia regreta faptul ca statele membre in cauza nu au transpus directiva la timp si le incurajeaza sa faca acest lucru de urgenta, tinand seama de importanta acestor norme pentru interesul colectiv al UE.In absenta unui raspuns satisfacator din partea celor opt statelor membre in termen de 2 luni, Comisia poate decide sa le trimita avize motivate.Aceasta scrisoare de punere in intarziere reprezinta, de fapt, deschiderea formala a procedurii de infringement.