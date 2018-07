Ce atributii are Kovesi la sefia Serviciului de indrumare si control din cadrul Parchetului General

Augustin Lazar arata ca fosta sefa a DNA va avea printre atributii implementarea la nivelul Ministerului Public a Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2016 - 2020, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 583 din 2016, respectiv actualizarea strategiilor de combatere a coruptiei, precum si elaborarea de strategii sectoriale la nivelul unitatilor de parchet.Atributiile sunt in conformitate cu obiectivele strategice si domeniile prioritare ale institutiei, astfel cum sunt acestea exprimate in Stategia Ministerului Public pentru perioada 2016 - 2020.Procurorii din cadrul Serviciul de indrumare si control pot verifica, cu delegare data de procurorul general, problematica anticoruptie in tot Ministerul Public. Practic Kovesi poate merge si in DNA sa faca verificari si sa propuna masuri.De asemenea, poate analiza plangerile formulate impotriva masurilor dispuse si a actelor de urmarire penala efectuate de procurori generali de curti de apel sau alti procurori sefi.Care sunt atributiile procurorilorServiciul de indrumare si control este condus de un procuror sef serviciu. Servciul exercita atributiile in legatura cu controlul ierarhic si alte atributii ale procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie prevazute in Codul de procedura penala si legi speciale.Procurorii au urmatoarele atributii, din dispozitia procurorului general:- in numele procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie exercita atributiile de control ierarhic specifice acestei functii;- analizeaza plangerile formulate impotriva masurilor dispuse si a actelor de urmarire penala efectuate de procurorii sefi directii si sectii, precum si plangerile formulate impotriva masurilor dispuse si a actelor de urmarire penala efectuate de procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel ori a solutiilor dispuse de catre acestia, supuse controlului ierarhic al procurorului general, si propun masuri de solutionare, potrivit legii;- analizeaza conflictele de competenta aparute intre procurori si propun masuri de solutionare, potrivit legii;- analizeaza cererile de trimitere a unei cauze penale de la un parchet la un alt parchet egal in grad si ...citeste mai departe despre " Ce atributii are Kovesi la sefia Serviciului de indrumare si control din cadrul Parchetului General " pe Ziare.com