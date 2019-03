Unul dintre principalii beneficiari ai acestei OUG este insusi Liviu Dragnea, care astfel scapa de condamnarea definitiva din dosarul Referendumul, proces care cel mai probabil se va relua din faza de apel, la un nou complet de la ICCJ.Iata ce prevede noua OUG propusa de Toader premierului Viorica Dancila, obtinuta de Ziare.com:"Art... (1) Contestatia in anulare pentru motivul prevazut de art 426 litera d teza 1 C.P.P. impotriva hotararilor judecatoresti definitive pronuntate in apel de catre complete (sic!) de 5 judecatori ale Inalte Curti de Casatie si Justitie dupa intrarea in vigoare a Codului de Procedura Penala si pentru care termenul de introducere a contestatie in anulare s-a implinit anterior datei de 29 noiembrie 2018 poate fi introdusa de oricare dintre titularii acestei cai de atac prevazuti de art 427 alin (1) C.P.P., in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.(2) Daca se admite contestatia in anulare formulata in conditiile alin (1), cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se suspenda de la data desfiintarii hotararii a carei anulare se cere si pana la data pronuntarii unei hotarari ca urmare a rejudecarii apelului".-revenim cu detalii- ...citeste mai departe despre " Ce contine OUG lui Toader pentru completurile de 5: Dragnea scapa de condamnarea definitiva din primul dosar " pe Ziare.com