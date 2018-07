Ce drepturi ar avea Tariceanu daca ar fi presedinte interimar, in cazul suspendarii lui Iohannis

Ca interdictii, presedintele interimar nu poate adresa Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale natiunii, nu poate dizolva Parlamentul si nu poate organiza un referendum. Ziare.com a realizat o analiza privind procedura de suspendare a presedintelui ales si drepturile pe care le are presedintele interimar."Daca functia de presedinte devine vacanta ori daca presedintele este suspendat din functie sau daca se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, interimatul se asigura, in ordine, de presedintele Senatului sau de presedintele Camerei Deputatilor".Acesta este articolul 98 din Constitutie, care stabileste ordinea privind preluarea functiei de presedinte al Romaniei.In cazul in care seful PSD, Liviu Dragnea, si seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar decide luni sa demareze procedura de suspendare a lui Klaus Iohannis, ei trebuie sa urmeze pasii stabiliti de Constitutie."In cazul savarsirii unor fapte grave prin care incalca prevederile Constitutiei, presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, dupa consultarea Curtii Constitutionale. Presedintele poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se imputa", se arata la articolul 95 din Constitutie.Avizul CCR, consultativAvizul Curtii Constitutionale este unul consultativ in aceasta procedura. Asa a fost in 2007 - in cazul primei suspendari a lui Traian Basescu , cand a dat aviz negativ. In 2012, Curtea Constitutionala a avizat partial motivele invocate de USL pentru suspendarea din functie a lui Traian Basescu, insa nu a identificat "faptele grave" prevazute in Constitutie pentru suspendarea presedintelui.Propunerea de suspendare din functie poate fi initiata de cel putin o treime din numarul deputatilor si senatorilor si se aduce, neintarziat, la cunostinta presedintelui.Referendumul, in maximum 30 de zileDaca propunerea de suspendare din functie este aprobata, in cel mult 30 de zile se organizeaza un referendum pentru demiterea presedintelui.La prima suspendare a lui Basescu, Parlamentul a votat cererea pe 19 aprilie 2007, iar referendumul a fost stabilit pe ...citeste mai departe despre " Ce drepturi ar avea Tariceanu daca ar fi presedinte interimar, in cazul suspendarii lui Iohannis " pe Ziare.com